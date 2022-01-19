CHP’li vekillerden MHP’ye tepki:  İspatlamazlarsa şerefsizlerdir

CHP MHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lıların işe alındığı iddiasını ortaya atan MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'a tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantıda konuşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Türkiye’de bir yalanlar ittifakı, iftiralar birlikteliği, haysiyet cellatlığı koalisyonun olduğunu, bunun da adının AKP ve MHP ittifakı olduğunu" belirten Antmen, “Geçtiğimiz günlerde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Meclis’te basın açılaması yaparak Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadrolarının PKK'lılara peşkeş çekildiği iftirasını attı. Bu iftira yetmezmiş gibi Ülkemizin kurucu ve kurtarıcı Partisi CHP’yi utanmadan sıkılmadan PKK ile yan yana anmaya cüret etti. Bu beyefendi teröristi belediyede boşuna aramasın; ben adres vereyim; gitsin, terörist başının kardeşini devletin kanalı TRT’ye çıkartanların arasında arasın!” dedi.

AKP MHP ittifakının nefret diliyle, ırkçı söylemlerle, şiddete eğilimli yapılarıyla ülke ve Mersin’deki barış ve kardeşlik iklimine engel olduğunu söyleyen Antmen, “Bunlar, ülkemizdeki barış ve kardeşlik için artık çok açık bir engel oluşturuyorlar. Bitmiş siyasetlerini ayakta tutmak, oylarının erimesine engel olmak için bu halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımıza iftira atıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, yönetimiyle birlikte ranta değil halka ve Mersinli’ye hizmet etmeye başladı ve devam ediyor. Belediyenin gelirlerini birkaç yandaşa değil; vatandaşa aktardığı için de o yandaş çetesi rahatsız oluyor” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz’un iddialarını ispatlamakla yükümlü olduğunu söyleyerek “Devletin kurumları var. Madem belediyede terörist var, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri izler ve gerekeni yapsın o zaman. Türk Mahkemeleri de konuyla ilgili gereken kararı verir. Böyle bir iftira ile Mersin'deki barış ve kardeşliği bozamayacaklar. Mersin, Türkiye'nin minyatürüdür. Her görüşten her inançtan insan huzur içinde bir arada yaşar. Bu kardeşliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Buradan şunu söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'lıları işe aldığını iddia edenler bunu ispatlamazsa şerefsizlerdir" ifadesini kullandı.