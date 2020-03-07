CHP'li vekilden cep telefonu vergisi tepkisi: Nefes alma, uyuma, diş fırçalama vergisi de getirilsin!

"Artık verginin de vergisini alacaklar. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. 70 çeşit vergimiz vardı, şimdi oldu 71. Ekmekten vergi, sudan vergİ. Yaşadın vergi, öldün vergi. Delik büyük yama yetişmiyor.

Bence az bu vergiler, iktidarı yaratıcı olmaya davet ediyorum. 65 yaşından sonra yaşadığımız her yıl için yaşam vergisi koyabilirsiniz. Nefes alma, uyuma, diş fırçalama, çocukları parka götürme vergileri getirebilirsiniz. Evde kuş besleyenler neden kafes vergisi vermesin? Fazla kanal değiştirilmesin hep TRT izlensin diye kumanda vergisi de getirilsin."

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise vatandaşların ödediği vergilerle, ceplerinden neredeyse ikinci bir cep telefonu kadar para çıkacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim kadar Özel Tüketim Vergisi'nin üzerine yüklenen başka bir ülke daha yok. Üretim yok, yatırım yok, çarklar durmuş. Yatırımcı ülkedeki iç ve dış gelişmeleri görünce güvenmiyor ve yatırım da yapmıyor. İktidar ise en kestirme yolu seçerek faturayı vatandaşa kesiyor."