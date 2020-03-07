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CHP'li vekilden cep telefonu vergisi tepkisi: Nefes alma, uyuma, diş fırçalama vergisi de getirilsin!

07 Mart 2020 08:59

Cep telefonlarından alınan TRT payı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) sonra yüzde 1 oranında da Kültür Turizm Bakanlığı için vergi gelmesi muhalefet milletvekillerinin tepkisine yol açtı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Nefes alma, uyuma, diş fırçalama vergisi de getirilsin. Evinde kuş besleyenler de kafes vergisi ödesin” dedi.

Cep telefonuna yüzde 1 vergi 19 Mart 2020'de devreye girecek. Vatandaşlar cep telefonu alırken yüzde 18 KDV, vergi matrahına göre yüzde 25, 40 ve 50 oranlarında ÖTV ile yüzde 10 da bandrol ücreti ödüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Ekonomideki kötü yönetimin faturasını her fırsatta vatandaşa kesiliyor” diye tepki gösterdi. CHP'li Girgin de TBMM'de yaptığı açıklamada, ‘'Otur vergi, kalk vergi… Nefes alma, uyuma, diş fırçalama vergisi de getirilsin” dedi ve şunları söyledi:

"Artık verginin de vergisini alacaklar. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. 70 çeşit vergimiz vardı, şimdi oldu 71. Ekmekten vergi, sudan vergİ. Yaşadın vergi, öldün vergi. Delik büyük yama yetişmiyor.

Bence az bu vergiler, iktidarı yaratıcı olmaya davet ediyorum. 65 yaşından sonra yaşadığımız her yıl için yaşam vergisi koyabilirsiniz. Nefes alma, uyuma, diş fırçalama, çocukları parka götürme vergileri getirebilirsiniz. Evde kuş besleyenler neden kafes vergisi vermesin? Fazla kanal değiştirilmesin hep TRT izlensin diye kumanda vergisi de getirilsin."

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise vatandaşların ödediği vergilerle, ceplerinden neredeyse ikinci bir cep telefonu kadar para çıkacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim kadar Özel Tüketim Vergisi'nin üzerine yüklenen başka bir ülke daha yok. Üretim yok, yatırım yok, çarklar durmuş. Yatırımcı ülkedeki iç ve dış gelişmeleri görünce güvenmiyor ve yatırım da yapmıyor. İktidar ise en kestirme yolu seçerek faturayı vatandaşa kesiyor."

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