CHP'li vekil Turan Aydoğan, tartıştığı polislerden özür diledi

Kendisini tanıyamayan polislere, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik. istersin. Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, özür diledi.

Aydoğan Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında, “Millet olarak ağır bir travma içindeyiz. Bütün moral değerlerimizin dibe vurdurulduğu bir dönemde, ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. Yangının telafisi mümkün olmayan zararlar Marmaris’e, İstanbul’dan bizzat kendi kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken emniyet görevlisi arkadaşlarımızla aramızda yaşanan diyalogun bir kısmı medyaya servis edilmiştir. Normal zamanlarda polis noktalarından geçerken nezih ve saygın bir biçimde selam alıp verdiğimiz görevli arkadaşlarımızla yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği,heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyalogun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığı incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm." ifadesini kullandı.