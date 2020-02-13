CHP'li vekil sordu: İŞKUR'un personel alımında mülakata gireceklerin listesi neden 'gizli'?

Türkiye'de istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki İŞKUR'a, mülakata girecekler listesinin 'gizli' ibareli belge ile iletildiği ortaya çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya imzalı belge 18 Eylül 2018 tarihli. Belge'nin gönderildiği adresi de İŞKUR Personel Daire Başkanlığı

İŞKUR'un 21 Haziran 2018 tarihli 'sözleşmeli iş ve meslek danışmanı alımı' ilanına başvuranlar, alımlarda 'partizanlık yapıldı' iddiasıyla sınav sonuçların yargıya taşıdı. Söz konusu belge mahkemeye ulaşınca mülakat listesinin 'gizli' ibareli olduğu ortaya çıktı.

Dava açanlar İŞKUR internet sitesinde yayımlanan sınav sonuçlarında puanların açıklanmadığını sadece başarı/başarısız ibaresinin yer aldığını söylüyor.

İŞKUR tarafından yapılan ve halen yargı süreci devam eden ilanla ilgili iddiaları CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de Meclis'e taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yazılı yanıtlaması istemiyle verilen önergede Hakverdi "18 Eylül 2018 tarihinde kurumun internet sitesinde bu sınavla ilgili bir duyuru yayınlanıp kısa süre sonra ilandan kaldırıldığı doğru mudur? Adaylar bu duyuru kaldırıldığı için duyuruyu mahkemeden mi talep etmişlerdir? Mahkemeye gönderilen evrak kurum müdürü Cafer Uzunkaya imzalı ve “ÇOK GİZLİ” ibaresi ile mi gönderilmiştir? Böyle ise şeffaf bir şekilde yapılması gereken bir sınava dair ÇOK GİZLİ olan nedir?" sorunu sordu.