CHP'li vekil o döneme ait kamu bankalarının alacak oranlarını paylaştı: Demirören 750 milyon dolarlık kredinin ne kadarını ödedi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası tartışılmaya devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle kamu bankalarının alacak oranının Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan kredi çektiği dönem ve sonrasında rekor düzeyde arttığını belirtti.

Antmen, paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamu bankaları alacaklarını sorduğunu, gelen yanıtta takipteki toplam alınacağın 1.757 Milyar lira olduğunu söyledi. Antmen, “Şimdi buraya dikkat: Demirören Holding'in Doğan Medya'yı aldığı yıl kamu bankalarının alacak oranı bir anda fırlıyor ve yüzde 40, sonra da yüzde 64 seviyesine geliyor!” dedi.

CHP’li Vekil yaptığı açıklamada Demirören Holding’in 10 yıl taksitle ve düşük faizle kredi aldığını belirterek. “Yaşanan süreçten ve iktidarın sessizliğinden anlaşılıyor ki Demirören Holding çektiği krediyle ilgili hiçbir geri ödeme yapmamış. Demek ki Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları bu nedenle varlık fonuna alındı ve denetimden kaçırıldı. Kamu bankalarındaki kaynaklar çiftçi ve esnaftan esirgeniyor. Ziraat Bankası çiftçinin traktörüne, evine ve tarlasına el koyuyor ama iş Demirören Holding’in borçlarına gelince banka yönetimi ve iktidar ortada yok. Varlık fonuna devredilen banka ve şirketlerin Sayıştay denetimine açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen, eskiden bankaların hortumlandığını ancak şimdi ise direk sırtlanıp götürülerek çalındığını belirterek şu soruları yöneltti:

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödedi?

Kredi borcu ödenmediyse icra ve takip işlemleri başlatıldı mı?

CHP'li Alpay Antmen'in paylaştığı belgeler şöyle: