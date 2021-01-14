CHP’li vekil Başarır sordu: Merkez Bankası ihalesini hangi şirketin aldığı neden gizleniyor?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Finans Merkezi’nde yapılacak olan Merkez Bankası Binası ihalesini yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ait ihaleler için 12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığını hatırlatan CHP’li Başarır, “Bu zamana kadar devletten en çok ihale alan firmaların başında gelen Limak Holding’e bu kez de T.C Merkez Bankası genel müdürlük binasının yapım işinin verildiği söylenmektedir" dedi.

İhaleye ait bilgilerin Cumhurbaşkanı Kararı ile sır haline getirildiğini belirten Başarır şunları söyledi: "Merkez Bankasına ait ihaleler, 2105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslara dahil edilmiştir. Sonuç olarak, Merkez Bankası binası, halktan toplanan vergilerle yapılacaktır. Bu durumda bu ihalenin hangi bedelle hangi firmaya verildiği halktan gizlenmemelidir. Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarını açıklayamayan Hükümet, şimdi de Merkez Bankası bina yapım ihalesini açıklamaktan kaçınmaktadır.”

Neden açıklanmıyor?

İktidarın, demokratik hukuk devletlerinde olması gereken şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden kaçındığını savunan CHP’li Başarır, “Daha önceden Merkez Bankası’na ait ihalelerde ne gibi sakıncalar görülmüş de böyle bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur? Bu sorunun yetkililer tarafından yanıtlanması gerekmektedir?” diye sordu.

CHP’li Başarır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünya Bankası tarafından 137 ülkede 6 bin 400 ihalenin incelendiği Altyapı İhaleleri Raporu’nda, Limak listenin ilk sırasında yer almaktadır. AKP iktidarı, Kamu İhale Kanununda 195 kez değişiklik yaparak, yandaş firmalara adrese teslim ihale yapılmasının önünü açmıştır. Değişen sistemle şimdi de bunu Cumhurbaşkanı Kararlarıyla yapmaktadır.”

Fuat Oktay'a da sordu

Başarır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da aynı konuda bir soru önergesi yöneltti. Başarır, Oktay’a şu soruları yöneltti:

“1-İstanbul Finans Merkezi’nde yapılacak olan Merkez Bankası Genel Müdürlük binasının yapım işinin LİMAK Holding’e verildiği doğru mudur? Doğruysa LİMAK Holding bu ihaleyi hangi bedelle almıştır? Doğru değilse söz konusu ihaleyi hangi firma hangi bedel karşılığında almıştır?

2-Bu zamana kadar Merkez Bankası’na ait binaların yapımında hangi sakıncalar görülmüştür ki böyle bir kararın çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur?

3-Söz konusu cumhurbaşkanı kararı, daha önce devletten birçok ihale alan yandaş firmalara verilmesi amacıyla mı çıkarılmıştır?

4-Söz konusu karara göre ‘güvenlik ve gizlilik’ içinde yürütülmesi gereken Merkez Bankası binası yapımı için LİMAK Holding, firma olarak hangi ‘güvenlik ve gizlilik’ özelliklerini barındırmaktadır?”