CHP'li Utku Çakırözer: Taliban’ın 33 kişilik kabinesinden 18'i BM'nin terör listesinde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Taliban’ın 33 kişilik kabinesinden 18'inin BM'nin terör listesinde olduğunu söyledi.

Halk TV'ye konuk olan Çakırözer, Taliban heyetinin resmi protokolle ağırlanması ve Kabil Büyükelçisi'nin dışişleri bakanını ziyaret etmesini Türkiye'nin Taliban'ı tanıması olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

"PKK'nın bir elebaşı başka bir ülke tarafından ağırlandığında ne hissediyorsak bu odur, farkı yoktur"

"33 kişilik kabineden 18'i BM'nin terör listesinde olan isimler. Dün gelen zat da Amirhan Muttaki, 26 numarasıyla bu listede. 11 Eylül saldırılarından sonra "Taliban Yaptırım Listesi"nde. Dün gelen kişi Türkiye'nin teröre destek verdiği için yaptırım uyguladığı bir kişidir. Bunu neden söylüyorum. Biz terörle mücadele eden bir ülkeyiz biliyorsunuz. Dünyadan da terörle mücadelede tavizsiz olmasını istiyoruz. Örneğin PKK'nın bir elebaşı, IŞİD'in bir elebaşı başka bir ülke tarafından ağırlandığında ne hissediyorsak bu odur, farkı yoktur. Diyoruz ya Amerika'da Rusya'da görüşüyorlar, onlara nasıl tepki veriyorsak bunun o görüşmelerden bir farkı yoktur Yaptırım uygulanan bir ismi siz devlet protokolüyle ağırlayamazsınız."

"Bu ziyaretin ne eksiği var, bir Anıtkabir'e gitmediği kalmış"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi ve bu mücadeleye gölge düşüren bir ziyaret var. Resmi protokolle ağırlayamazsınız yaptırım listesindekileri. Diyebilirsiniz ki 'Taliban'la görüşülmeyecek mi?' Görüşülür, şöyle görüşülür, alt düzey yetkililer görüşür, Katar'da görüşürsünüz mesela. Bir başka hata, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kabil'de büyükelçisi var, geçen hafta gitti bu gelen kişiyi ziyaret etti, sosyal medyasından da duyurdu bunu, "Ben dışişleri bakanını ziyaret ettim" diye. Bunların hepsinin adı 'tanımak' demektir, de facto tanımaktır bu. Bu ziyaretin ne eksiği var, bir Anıtkabir'e gitmediği kalmış."