CHP'li Utku Çakırözer: Çeteler, katiller, hırsızlar çıkarken Barış’ları, Kavala’yı, Demirtaş’ı tutmak adaletsizlik!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Komisyonunda yarın görüşülecek infaz kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yaparak cezaevlerinin yükünün hafifletilmesini amaçlayan düzenleme kapsamı içine gazeteciler ve siyasi tutukluların da alınmasını istedi. Çakırözer, “Çeteler, katiller, hırsızlar, uyuşturucu baronları elini kolunu sallayıp çıkarken Barış Pehlivan’ı, Barış Terkoğlu’nu, Murat Açıkel’i, Ahmet Altan’ı, Osman Kavala’yı, Selahattin Demirtaş’ı içeride tutmak adaletsizliktir. Vicdanları sızlatır. Ne kendimize, ne insanımıza anlatamayız. Türkiye artık ‘dünyanın gazeteci hapishanesi’ ayıbından kurtulmalıdır” dedi.

Çakırözer, TBMM gündemine gelen infaz düzenlemesinde gazetecilerin, hak savunucuları ve siyasetçilerin de kapsama alınması için şu çağrıda bulundu:

"Gasp yaralama faillerinin, çetelerin, uyuşturucu satıcılarının elini kolunu sallayarak çıkacakları cezaevlerinde eline taş dahi almamış gazetecileri, hak savunucularını, siyasetçileri bırakmak adaletten, vicdandan,insanlıktan uzaklaşmaktır. Bu düzenleme yapılırken Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser, Murat Ağırel, Ahmet Altan, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve daha yüzlercesini içeride tutmayı ne kendimize, ne millete ne de dünyaya anlatabiliriz.

"Ülkemiz yıllardır gazetecilere yönelik haksız ve uzun tutuklamalar nedeniyle ‘Dünyanın gazeteci hapishanesi’ olarak biliniyor. Sadece Mart ayında 9 gazeteci tutuklandı. 22 gazeteci gözaltına alındı. Artık bu ayıbı taşımamalıyız. Gazeteciler susarsa Türkiye susar. Özgür basın aslında 83 milyon olarak hepimizin özgürlüğüdür. Haber yapan, eleştiri yapan, düşünce açıklayan gazetecilerin yargılaması tutuksuz yapılmalıdır

"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçunu düzenleyen TCK 220 / 6-7 kapsamında tutuklu ya da hükümlü olan siyasetçi, aydın, insan hakkı savunucusu, avukat ve gazeteciler mutlaka kapsama alınmalıdır. Yani terör örgütü üyesi gibi ağır infaz rejimine tabi tutulmamalılar, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede infazda eşitlik sağlanmalıdır. Düşünceyi açıklamanın, haber yapmanın suç olmaktan sözde değil öz de yani gerçekten çıkarılması gerekli.

"Paketteki bazı düzenlemelerden sadece hükümlüler değil tutuklular da yararlanacak. Koronavirüs nedeniyle ağır hasta, gebe ve engelli tutuklular için getirilen adli kontrol ile tahliye uygulaması olumludur. Kapsamı salgının boyutu dikkate alınarak mutlaka genişletilmelidir. "