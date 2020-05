CHP’li Usluer: Maskeler, muhtarlar ya da belediyeler aracılığıyla dağıtılsın; 15 bin PTT kuryesi 23 milyon haneye nasıl yetişecek?

CHP Parti Meclisi üyesi Dr. Gaye Usluer, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı kararıyla PTT'nin her vatandaşa ücretsiz maske dağıtacağı kararına ilişkin, "23 milyon haneye 15 bin PTT kuryesi nasıl dağıtabilir tüm maskeleri? Her türlü riskli davranışı önlemek varken 15 bin kişi 23 milyona hizmeti sağlayamaz. Bunu gerçekten sağlamak istiyorsanız bir yöntem belediyeler aracılığıyla yapabilirsiniz. İkinci yöntem muhtarlıklar aracılığıyla yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kalabalık yerlerde bulunan vatandaşların maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Maske fiyatlarına ilişkin gelen eleştirilerin ardından Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmasına karar verildi. Kararının ardından, siparişlerin verildiği PTT sitesi yoğun talep nedeniyle çöktü. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı duyurulurken sistem üzerinde henüz böyle bir sayfa oluşturulmadı.

Konuya ilişkin Medyascope'tan Fırat Fıstık'a konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Dr. Gaye Usluer, 15 bin PTT çalışanının 23 milyon haneye yetmeyeceğini; uygulamanın belediyeler, muhtarlıklar aracılığıyla farklı bir dağıtım yöntemi geliştirilmesi gerektiğini savundu.

“Belediyeler, muhtarlıklar aracılığıyla yapılabilir”

Usluer, maske dağıtılmasının gerekli olduğunu ancak yöntemin yanlış olduğunu şu sözlerle anlattı:

“23 milyon haneye 15 bin PTT kuryesi nasıl dağıtabilir tüm maskeleri? Her türlü riskli davranışı önlemek varken 15 bin kişi 23 milyona hizmeti sağlayamaz. Bunu gerçekten sağlamak istiyorsanız bir yöntem belediyeler aracılığıyla yapabilirsiniz. İkinci yöntem muhtarlıklar aracılığıyla yapılabilir. Belediyeler, muhtarlıklar ve eczanelerle birlikte de yapılabilir. Eczacı arkadaşlar ‘iş yükümüz çok’ diye yazıyorlar ama o açıklamayı Eczacılar Odası’ndan arkadaşımın görüşü üzerine yaptım.”

'Her vatandaşa her hafta beş maske' kararını da eleştiren Usuler, “Maske kullanımının yaygınlaştırılmasının nedeni toplumda enfeksiyon sıklığının artmış olması. Şimdi çalışan bir kişiyi düşünün maskesini taktı evden çıktı, sekiz saat boyunca çalışacak ve o sekiz saat boyunca 1,5 metreden daha yakın mesafede bir sürü insanla temasta olacak. Her şey iyi gittiğinde, ıslanmadığında, nemlenmediğinde bir maskenin kullanım süresi dört saat. Neden beş gün için birer maske verildi? Bu rakam reel hazırlanmış bir rakam değil” dedi.

Usluer, PTT’nin sitesinin çökmesini ve şu ana kadar e-Devlet’te uygulamaya ilişkin bir sayfa açılmamasına ilişkin, “Kurgulanmamış bir şeyi duyurdular halbuki duyurduğunuz zaman düzenlemeyi yapmanız gerekiyordu” diye yorumladı.