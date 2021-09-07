CHP'li Tutdere: Tarım ve Orman Bakanlığı, yağ fiyatlarındaki artışı sadece izlemekle yetinmiş

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yağ fiyatlarındaki artışı ve yağa fahiş fiyat uygulayan firmaları verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Tutdere, "Tarım ve Orman Bakanlığı, yağ fiyatlarındaki artışı sadece izlemekle yetinmiş. İktidarın savruk tarım politikaları yurttaşlarımızın cebini yakmakta" açıklamasını yaptı.

Tutdere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ''Türkiye’de 3 milyon tonluk ayçiçeği kullanımı varken ayçiçeği üretiminin neden 1,5 milyon ton seviyesinde kaldığını; 2000 ila 2020 yılları arasında yapılan ayçiçeği ithalat oranlarını; yağ fiyatlarının düşürülmesi için atılacak adımların neler olduğunu; yağı fahiş fiyatla satan firmalara cezai yaptırım uygulanıp uygulanmadığı'' sorularını yöneltti.

Pakdemirli, önergedeki sorulara yanıt vermedi. Pakdemirli, Tutdere’nin önergesine verdiği yanıtta, “Üreticiler tarafından, bir sonraki yıl ekimini yapacakları ürünün tercihinde, ağırlıklı olarak piyasalardaki fiyat oluşumu öne çıkmaktadır” demekle yetindi.

Tutdere, "Tarım ve Orman Bakanlığı, yağ fiyatlarında yaşanan artış karşısında görevini yerine getirmemiş, yaşanan fiyat artışlarını sadece izlemekle yetinmiş" ifadelerini kullandı.

“İktidarın savruk tarım politikaları yurttaşlarımızın cebini yakmakta''