CHP'li Tutdere: Sandık önünüze geldiğinde ampulü söndürün, rahat edin

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, elektriğe yapılan zamlara ilişkin olarak, “İktidarın 'kademeli elektrik uygulaması' adı altında getirdiği yeni soygun düzeni, vatandaşın cebinde ne var ne yok hepsini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı. Buradan vatandaşa da halkımıza da bir çağrı yapıyorum; sandık önünüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, elektriğe yapılan zamlara ilişkin "AKP iktidarının zam yağmuru devam ediyor. Ülkemizde vatandaşın uyumadan önce son gördüğü, uyandığında ilk gördüğü şey zam haberleri oluyor. Aşağı zam, yukarı zam” diye konuşan Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“İktidarın 'kademeli elektrik uygulaması' adı altında getirdiği yeni soygun düzeni, vatandaşın cebinde ne var ne yok hepsini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı. Bu uygulamayla hortum, direkt vatandaşın, fakir fukaranın cebine bağlandı. Yeni uygulamayla zam yağmuru, Türkiye'nin her tarafında vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Seçim bölgem Adıyaman ve ülkemizin birçok yerinde bu ay vatandaşlarımız fahiş elektrik faturalarıyla karşılaştı, faturalar 4-5 kat arttı. İktidara çağrı yapıyorum. Vicdana gelin, zamları durdurun. Buradan vatandaşa da halkımıza da bir çağrı yapıyorum; sandık önünüze geldiğinde bu ampulü söndürün, rahat edin.” (ANKA)