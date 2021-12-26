CHP'li Tutdere'den SMA hastası Nilay için yardım çağrısı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, SMA hastası küçük Nilay’ın ailesini ziyaret etti. Tutdere, “Gün geçtikçe kilo sorunundan dolayı tedavi şansını yitirecek. Zaman tükenmeden bütün yurttaşlarımızı Nilay’ı kurtarmak adına kampanyaya desteğe davet ediyoruz” dedi.

Adıyaman’da yaşayan SMA hastası küçük Nilay’ın milyon liraları bulan tedaviye ulaşabilmesi için son 1 kilosu kaldı. Nilay, eğer 1 kilo daha alırsa tedaviye kabul edilmeyecek. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Nilay’ın ailesini ziyaret ederek Nilay için başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Tutdere, Nilay’ın zaman ile yarıştığını dile getirerek, “Gün geçtikçe kilo sorunundan dolayı tedavi şansını yitirecek. Zaman tükenmeden bütün yurttaşlarımızı Nilay’ı kurtarmak adına kampanyaya desteğe davet ediyoruz. Bu çocuğun yaşaması sizden gelecek yardımlara bağlı. Dayanışma içinde olursak bebeğimizi yeniden yaşama tutundurabiliriz” diye konuştu.

Tutdere, Sağlık Bakanlığı’nın SMA’lı bebeklerin tedavi masraflarını karşılamadığını ve bu konudaki çağrılara yanıt vermediğini hatırlatarak, “Bütün yurttaşlarımızı kampanya desteğe davet ediyorum” dedi.