CHP’li Turan Aydoğan'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Hâkim ve savcılar aşılanırken, avukatlar neden ayrı tutuluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yargı mensuplarına aşı uygulamasının başlamasına rağmen avukatların buna dahil edilmeyişinin sebeplerini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Aydoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde dönük şunları dile getirdi:

“Yakın zamanda hakim ve savcılara da aşı önceliği sağlandığı bilinmektedir. Yargı faaliyetine katılan hakim, savcı, memurların mekanları sabit ve mesai saatleri sınırlıdır. Avukatlar işleri gereği çok sayıda insanla ve saat sınırlı olmaksızın yakın iletişim halinde. Daha büyük risk altında olmalarına rağmen, hakim ve savcılara öncelik tanınıp avukatların ayrı tutulması haksız bir uygulamadır. Bilinmektedir ki Kanunda avukat, savcı ve hakim arasında hukuk devleti ilkesi gereği bir ayrım yoktur. Şu aşamada karşı karşıya olunan çifte standart hukuki açıdan nasıl açıklanacak?”

"Çifte standart" tepkisi

Salgının Türkiye’de kontrolden çıktığını, aşı uygulamasında iktidarın kötü bir sınav verdiğini belirten CHP Milletvekili Aydoğan, risk gruplarının belirlenmesinde ve aşılanmasında da hataların devam ettiğini, çifte standart yaşandığını söyledi.

"Avukatlar, hâkim ve savcılardan neden ayrı tutulmuştur?"

Aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu üyesi de olan Aydoğan, avukatların kanunlar açısından hakim ve savcılarla eşit olduğunu ve çalışma koşulları bakımından onlardan daha çok salgın risklerine açık hale geldiklerini vurguladı.

CHP’li Aydoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorular yönelttiği önergede, şunların altını çizdi: