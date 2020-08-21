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CHP'li Tuncay Özkan: Müjde olarak doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz

"Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz"

21 Ağustos 2020 13:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'müjde'ye ilişkin, "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz" yorumunda bulundu. 

Twitter'dan açıklama yapan Özkan, "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz." ifadesini kullandı.

 

 

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