CHP'li Tuncay Özkan, Erdoğan'ın ABD'deki konvoyunun görüntülerini paylaştı: "Yurtta israf, cihanda israf"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun görüntülerini, paylaşarak, "Yurtta israf, cihanda israf" yorumunu yaptı.

Erdoğan, BM'nin Genel Kurul Toplantısı başta olmak üzere bir dizi ziyaret için ABD'nin New York şehrine gitti.

CHP'li Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne atıf yaparak, "Erdoğan'ın ABD konvoyu... Yurtta israf, cihanda israf" dedi.