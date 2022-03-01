CHP'li Tuncay Özkan: Aç gözlü saray rejimi; zeytin kalacak sen çürüdüğün için düşeceksin

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Özkan, “Aç gözlü saray rejimi! Zeytin kalacak sen çürüdüğün için düşeceksin. Az kaldı” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği eleştirdi. Özkan, Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği, sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Zalime uyan zulme ortak olur"

“Aç gözlü saray rejimi! Zeytin kalacak sen çürüdüğün için düşeceksin. Az kaldı. Gün gelecek devran dönecek zeytinin hesabı sorulacak zalimden. Zeytin ağaçlarına kıymak isteyenler de unutmasın. Zalime uyan zulme ortak olur.”