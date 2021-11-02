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CHP'li Torun: İktidar, uluslararası fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdi

"Bu iktidar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘iklim değişikliği’ ifadesini ekleyerek çevreci olamayacağını bilmelidir"

02 Kasım 2021 21:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz diyoruz ki bir destek paketi açıklayın. Üreticimiz bu kara kışta mağdur olmasın. İktidar 2020 yılında sadece bir uluslararası fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdi" dedi.

"Bu iktidar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘iklim değişikliği’ ifadesini ekleyerek çevreci olamayacağını bilmelidir" diyen Torun, "Paris İklim Anlaşmasını Yüce Meclis’te onayladık. Ama şimdi Ordu ormanlarının yüzde 65’i maden arama sahası olarak ruhsatlandırıldı." ifadelerini kullandı.

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