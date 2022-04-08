CHP'li Torun: Türkiye, yoksulluktan çıktı açlığa doğru gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ziyareti ile ilgili “Artan fiyatlardan dolayı çocuklarımızın gelişiminde çok önemli besin kaynağı olan ete ve süte ulaşmak mümkün değildi. Buna dikkat çekmek ve girdilerin düşürülerek bu ürünlere daha ucuz rakamlarla ulaşılabileceğini ifade etmek için oradaydı. ” dedi. Torun "Artık Türkiye, yoksulluktan çıktı açlığa doğru gidiyor. Yoksulluk sınırını aştık artık. Çünkü insanlar atık yemekler topluyor, Pazar yerlerinde maalesef kalan sebze meyveleri topluyor." diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik'te; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ziyaretini değerlendirdi. Torun, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan dolayı et ve sür fiyatlarındaki artışlar maalesef ailelerin çocuklarını, et ve süt ile beslemelerine engel oluyordu. Artan fiyatlardan dolayı, mutfakta yangın vardı. Artan fiyatlardan dolayı çocuklarımızın gelişiminde çok önemli besin kaynağı olan ete ve süte ulaşmak mümkün değildi. Buna dikkat çekmek ve bu konuda kendi görüşlerini de aktarabilmek, sadece bir eleştiri değil, sadece oradaki yüksek rakamlara dikkat çekmek değil, aynı zamanda girdilerin düşürülerek bu ürünlere daha ucuz rakamlarla ulaşılabileceğini ifade etmek için oradaydı. Ama bugün de maalesef alınamadı.

"Saraydakilerin bir eli yağda, bir eli balda"

Artık Türkiye, yoksulluktan çıktı açlığa doğru gidiyor. Yoksulluk sınırını aştık artık. Çünkü insanlar atık yemekler topluyor, Pazar yerlerinde maalesef kalan sebze meyveleri topluyor. Görüyorsunuz mübarek Ramazan’dayız ve iftar çadırlarında, iftar yemeklerinin verildiği yerlerde inanılmaz kuyruklar oluşmaya başladı. Ama saraydakilerin bir eli yağda, bir eli balda. Onlar lüks alanlarda iftarlar açıyor olabilirler. Yani, masalarında bir kuş sütü eksik olmayabilir. Ama vatandaşın sofrasına koyacak ekmeği yok, yemeği yok. Saraydakiler halkın gerçeğinden artık kopmuşlar, sadece kendi geleceklerini düşünüyorlar. Ama görüyoruz ki, vatandaş mağdur, vatandaş her geçen gün ciddi sorunlar yumağı içerisinde. Bilsinler ki, o saraylarda oturamayacaklar, vatandaş sandıkta bütün bu yapılanların hesabını soracak." (ANKA)