CHP'li Torun: Ensar Vakfı'na izinsiz yardım toplama hakkı verilirkeni belediyelerin bağış toplaması engellendi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sel ve yangın felaketlerinden etkilenen bölgelere CHP’li belediyelerin desteklerini açıkladı. Torun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri suçladığını ifade edip, “Sonrasında ise bir kararname ile belediyelerimizin bağış toplaması yasaklanmıştır. Yani Ensar Vakfı’na izinsiz yardım toplama hakkı verilirken, bir kamu kurumu olan belediyelerin bağış toplaması engellenmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada; başta Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları ile Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen yurttaşlara CHP’li belediyelerin yaptığı yardımları aktardı.

“CHP’li belediyelerin dayanışma konusunda bir örnek oluşturduğunu” söyleyen Torun, yangın ve sel bölgelerine, içerisinde onlarca TIR içme suyu, binlerce gıda kolisi, beyaz eşya, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere toplamda 654 araç ve 1407 personel ile destek sağlandığını belirtti.

Torun şu ifadeleri kullandıÇ

“Teşekkür beklemiyoruz ama sırf siyasi çıkar için, verilen emeklere hakaret etmek, insafsızlıktır. Kimin doğru, kimin yalan söylediğinin cevabı ise halkımızın vicdanında saklıdır”

CHP olarak, halkımızı kutuplaştırma çabalarına ve partizan yönetim anlayışına karşı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Belediyelerimiz bu amaçla; sen-ben demeden, yardıma ihtiyaç duyan tüm kesimlere tüm imkânlarıyla destek oluyor.

Bu kapsamda, belediyelerimizin yangın ve sel bölgelerindeki faaliyetlerine yönelik son verileri paylaşmak isterim. Öncelikle Artvin Arhavi’de yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşlarımıza; 14 tır içme suyu, 2 bin 683 adet ev eşyası, 585 adet beyaz eşya, 50 bin 540 maske, dezenfektan ürünü ve sağlık seti, 1539 temizlik ve gıda kolisi ulaştırılmıştır.

Orman yangınlarıyla mücadele için de belediyelerimiz seferber olmuştur. Yangınla mücadeleye 267 araç 792 personelle destek verilmiştir. Onlarca tır içme suyu, binlerce gıda kolisi, binlerce ev eşyası vatandaşa gönderilmiştir. Henüz yangınlar kontrol altına alınmadan Karadeniz’de yeni bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Belediyelerimiz sel bölgelerindeki belediyelerin büyük kısmı Cumhur İttifakı’nda olmasına rağmen, hiçbir siyasi kaygıyla hareket etmemiş, partizanlık yapmamıştır. 387 araç 615 personel desteği gönderilmiştir. 54 TIR içme suyu, 22 bin gıda kolisi, 3 mobil mutfak tırı, 10 tır temizlik malzemesi, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeler vatandaşa ulaştırılmıştır.

Belediyelerimiz, yangın ve sel afetlerinde, asli sorumlu olmamalarına rağmen hem müdahale çalışmalarına hem de vatandaşın ihtiyaçlarına tüm imkânlarıyla destek vermiştir. CHP’li belediyeler bu süreçte dayanışmanın tarihini yazmıştır.

Ensar'a izin belediyeye engel"

İktidar sahipleri ise bu hizmetleri kötülemenin ve engellemenin peşine düşmüştür. Önce Tarım ve Orman Bakanı, ardından Erdoğan, orman yangınlarında belediyelerimizi suçlama yarışına girmiştir. Sonrasında ise bir kararname ile belediyelerimizin bağış toplaması yasaklanmıştır. Yani Ensar Vakfı’na izinsiz yardım toplama hakkı verilirken, bir kamu kurumu olan belediyelerin bağış toplaması engellenmiştir.

Bunlar da yetmemiş, Erdoğan, ‘Yangında itfaiyeleriniz nerede, selde ne yaptınız’ gibi ifadelerle, belediye personelinin alın terine saygısızlık yapmıştır. Toplumun gözünde kaybettiği itibarı belediyelerimize saldırarak kazanmaya çalışan, ardından ise ‘biz ne zaman bir ve beraber olacağız’ diyen Erdoğan bu tutumuyla, sadece kelimelerde aradığı birlik, beraberlik ve dayanışma çabalarını hedef almıştır.

Bu hizmetler karşısında teşekkür beklemiyoruz ama sırf siyasi çıkar için verilen emeklere hakaret etmek, insafsızlıktır. Bizim belediyelerimizin yanı halkımızın yanıdır. Kimin doğru, kimin yalan söylediğinin cevabı ise halkımızın vicdanında saklıdır." (ANKA)