CHP’li Torun’dan “yangın araçları” tepkisi: Adaletinizi görmüş olduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Orman Genel Müdürlüğü elindeki 155 aracını her yıl kiralarken, bu yıl hibe etme yoluna girdi. Bunları belediyelere verdiniz. Hiç değilse bu 155 arazi aracını belediyelere verirken dağıtsaydınız. Yaklaşık 155 aracın 123’ünü AK Partili belediyeye, 33’ünü MHP’li belediyeye verdiniz, sadece 4 tanesini diğer belediyelere verdiniz. Burada da adaletinizi görmüş olduk” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bakan Pakdemirli’ye yangınla mücadelede kullanılan araçların belediyelere adaletli şekilde dağıtılmadığını söyledi. Torun, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Orman Genel Müdürlüğü’nün imkanları fazlaysa kiralamalar niye zamanında yapılmadı?"

“Yangınlar hepimizin içini yaktı. Yıllara bakıldığında önemli bir alanımız kaybettik: Bazı yerlere geç müdahale olduğu için zararı da bu derece arttı. Uçakların geç kiralanması, Türk Hava Kurumu’ndaki uçakların kullanılmaması, birçok eleştiri var. Orman Genel Müdürlüğü elindeki 155 aracını her yıl kiralarken, bu yıl hibe etme yoluna girdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün imkanları fazlaysa kiralamalar niye zamanında yapılmadı? Bu yangınların büyümesi neden engellenmedi. Bunları belediyelere verdiniz, onu da anladık. Hiç değilse bu 155 arazi aracını belediyelere verirken dağıtsaydınız. Bütün araçları Cumhur İttifakı’nın belediyelerine verdiniz. Yaklaşık 155 aracın 123’ünü AK Partili belediyeye, 33’ünü MHP’li belediyeye verdiniz, sadece 4 tanesini diğer belediyelere verdiniz. Burada da adaletinizi de Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaları da görmüş olduk.”

Torun, fındık ile ilgili olarak da “Üretim maliyeti artık karşılanamaz noktaya geldi. Sadece 2020 yılında bir uluslararası firmaya 667 milyon lira destek verildi. Üreticimize niye destek verilmiyor. Bir uluslararası firmaya bütün üreticiyi teslim etmek hangi akılla bağdaşıyor?” dedi. (ANKA)