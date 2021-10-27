CHP'li Torun'dan Erdoğan'a: İstanbul'a ihanet edenlerden belediyecilik dersi alacak değilim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik, “yalan söylüyor” ve “belediyeciliği bilmiyor” şeklindeki ifadelerine ilişkin; “Ben Sayın Erdoğan’ın yaptığı sürenin 4 katı belediye başkanlığı yaptım. İstanbul’a ihanet edenlerden belediyecilik dersi alacak değilim. Hakaret ederek gerçeklerin üstünü örtemez, bizleri de susturamazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalefet belediyelerine yapılan baskıların yalan olduğunu savuranarak,“Hepsi yalan. Bu isim, ne maliyeyi, ne vergi denilen olayı, ne de belediyelerin hangi kaynaklardan nasıl gelir elde ettiğini biliyor. Bunların hiçbirini bilmiyor. Önce bunu öğrensin.” demişti.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın bu sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şöyle konuştu:

"İktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz yola başvuruyor"

"Yerel seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz yola başvurmaktan çekinmiyor. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar dahi ellerinden alınıyor. Örneğin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 3 yılda belediyelere 2 bin 628 araç yardımı yapmıştır. Ama gelin görün ki; bu araçların yüzde 97’si sadece Cumhur İttifakı belediyelerine verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü son 2 yılda, 155 aracını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hibe etmiştir. Bunların hepsini belgesiyle ortaya çıkmıştır. Diğer bir konu Türkiye Belediyeler Birliği’dir. Birliğin bütçesinin yüzde 50’sinden fazlası, Millet İttifakı belediyelerinden kesilen paylardan oluşmaktadır. Ama Ak Partili isimlerin oluşturduğu Birlik yönetimi, kaynakların tamamına yakınını sadece kendi belediyelerine aktarmaktadır. Hepinizin vicdanlarına soruyorum: Belediyeyi kazanamadım diye, vatandaşa hizmet götürülmesini engellemek hangi vicdana, hangi adalet anlayışına sığar?"

"Erdoğan’ın yaptığı sürenin 4 katı belediye başkanlığı yaptım"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, işte bu haksızlıkları anlattığım için rahatsız olmuş. Uçakta, kendine gazeteci diyen bir Ak Partili belediye meclis üyesinin sorusu üzerine, bana hem “yalancı” hem de “belediyecilikten anlamıyor” demiş. Öncelikle şunun bilinmesini isterim: Ben Sayın Erdoğan’ın yaptığı sürenin 4 katı belediye başkanlığı yaptım. İstanbul’a ihanet edenlerden belediyecilik dersi alacak değilim."

"Gerçeklerin üstünü örtemez, bizleri susturamazsınız”

"Yalan meselesine gelince; sormak istiyorum: Belediyelerimizin kredilerine onay vermediğiniz mi yalan? Çevre Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarının ve hatta Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının hukuksuzca iktidar belediyelerine aktarıldığı mı yalan? İstanbul Büyükşehir Belediyemizin taksi talebinin 9 kez reddedildiği de mi yalan? Erdoğan’a soruyorum: Bunların hangisi yalan? Erdoğan vatandaşın aklıyla alay etmeden önce bu sorulara cevap vermelidir. Şunu da kimse unutmasın: Hakaret ederek gerçeklerin üstünü örtemez, bizleri de susturamazsınız.” (ANKA)