CHP’li Torun'dan Bahçeli’ye: Türkiye, görevinin gereğini yerine getirmeyenler yüzünden bu hâlde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’li belediyelerin sosyal yardımlar konusundaki, “gereğini yaptı” açıklamasına yanıt verdi. Torun, “Evet, bizim belediyelerimiz tüm baskılara rağmen gereğini yapmıştır. Ancak, Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, Türkiye’de her şey güllük gülistanlık değilse, bunun sebebi gereğini yerine getirmeyen siyasi iktidardır" yanıtını verdi.

Seyit Torun’un konuya ilişkin açıklamaları şöyle :

"Bahçeli'ye teşekkür ederiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin TBMM’deki konuşmasında, belediyelerimizin sosyal yardımlarıyla ilgili değerlendirmelerini dikkatle takip ettik. Öncelikle belediyelerimizin, siyasi iktidarın sırtını döndüğü milletimize yönelik yardımlarını tek tek açıklayarak, hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasına destek veren ve nihayet gerçeği gören Bahçeli’ye teşekkür ederiz.

Ayrıca, Bahçeli’nin; ‘Türkiye’de sorunların olduğunu, her şeyin güllük gülistanlık olmadığını’ ifade ederek, milletimizin içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne sermesini de olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

"Belediyelerimiz gereğini yaptı; iktidar yapmadı"

Bahçeli, konuşmasında, belediyelerimizin hizmetleriyle ilgili ‘ortada övünülecek bir şey olmadığını, aksine her belediye başkanının görevinin gereğini yaptığını’ da ifade etmiştir. Ancak Bahçeli şunu bilmelidir: Türkiye, görevinin gereğini yerine getirmeyenler yüzünden bu hale düşmüştür. Evet bizim belediyelerimiz siyasi iktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen gereğini yapmıştır. Ancak, Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi Türkiye’de her şey güllük gülistanlık değilse, bunun sebebi gereğini yerine getirmeyen siyasi iktidardır. Bunun sebebi, ülke kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlar yerine, küçük bir azınlık için kullanan sorunlu yönetim anlayışıdır.

"İktidar, merkezi yönetim bütçesiyle vermeyi tercih ederse bu tablo yaşanmaz"

Evet Genel Başkanımız Türkiye’de yatağa aç giren çocukların olmasına isyan etmektedir. Eğer Bahçeli’nin ittifak ortağı olduğu iktidar, bizim belediyelerimizin kısıtlı imkânlarla verdiği hizmetleri, merkezi yönetim bütçesiyle vermeyi tercih ederse bu tablonun yaşanmayacağı aşikardır.

"İktidara da sirayet etmeli"

Sonuç olarak, Bahçeli’nin belediyelerimizin hizmetlerini, ‘yapanı alkışlarız’ ifadesiyle takdir etmesini olumlu buluyor, bu anlayışın belediyelerimizi engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidara da sirayet etmesini bekliyoruz.

Erken seçim çağrısı

Türkiye’de sorunlar olduğunu ifade eden Bahçeli’nin, bu sorunların kaynağı olan iktidarı da ‘görevinin gereğini yapmaya’ çağırmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü artık o görevin tek gereği vardır o da hemen seçimdir.”