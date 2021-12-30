CHP'li Torun'dan Bahçeli'ye tepki: Elinizden geleni ardınıza koymayın, bizim arkamızda milletimiz var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin“İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı” açıklamasına “Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var” tepkisini gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur; İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı” sözlerine tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“Nerede kaldı’ dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış. Bahçeli, kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun. Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz; elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var.” (ANKA)