CHP'li Torun'dan AKP'li Çelik'e: Atatürk Havalimanı’na inen bakanları, Marmaray'ı, açamadığınız yolları konuşamayıp, bir fotoğraftan medet uman aciz bir partinin sözcüsüsün

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, "Sen; Çöken İstanbul Havalimanı’nı, kapattığınız Atatürk Havalimanı’na inen bakanları, Marmaray'ı, açamadığınız yolları konuşamayıp, bir fotoğraftan medet uman aciz bir partinin sözcüsüsün." tepkisini gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Torun'un Çelik'e yanıt verdiği sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Ey Ömer Çelik! Biz hata yaptıysak, kabul etmesini biliriz. Ama sen; Çöken İstanbul Havalimanı’nı, kapattığınız Atatürk Havalimanı’na inen bakanları, Marmaray'ı, açamadığınız yolları konuşamayıp, bir fotoğraftan medet uman aciz bir partinin sözcüsüsün.

Sanayiye enerji veremezken, iktidarın yetkisindeki kara yollarında vatandaş mağdur olmuşken, emniyetten görüntü aldırıp Ekrem İmamoğlu’nun yediği yemeğin peşine düşmek ancak size yakışır. Biz hatayı kabul ederiz ama sizin çektirdiğiniz çilelerin hesabı sandıkta sorulur."

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