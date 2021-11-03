CHP’li Torun: Belediyelerimiz kara kışta yeni bir seferberlik başlatacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimiz kara kışta, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır” dedi. Torun, "İktidarı şimdiden uyarmak isteriz. Sakın ola ki belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin. Artık gölge etmeyin, başka ihsan istemez" diye konuştu.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın iktidara yaptığı "kara kış fonu kurulması” yönündeki çağrısını anımsattı. Torun, "İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bir ‘Kara Kış Fonu’ kurulmasını önermiştir. Ancak Erdoğan iktidarı, bu samimi çağrıyı dahi görmezden gelerek sorunlu politikalarında ısrar edeceğini göstermiştir" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

CHP'li belediyelerin, kış aylarında yurttaşlara yardım edeceğini vurgulayan Torun'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Son bir yılda kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41, tüp gaza yüzde 37 zam yapıldı"

"Siyasi iktidarın, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen politikaları, bugün halkımızı ağır bir ekonomik buhranla karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle milletimiz, artık önünü göremez hale gelmiştir. Hayat pahalılığı, vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaşmıştır. Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar gelirken; işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda; elektriğe 3, doğalgaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde 89, oduna yüzde 41, tüp gaza yüzde 37 zam yapılmıştır. Saraylara hapsolan ve millete sırtını dönen iktidar ise artık vatandaşın feryadını duyamaz noktaya gelmiştir."

"İktidar, 'kara kış fonu' çağrısını görmezden gelerek sorunlu politikalarında ısrar edeceğini gösterdi"

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu tabloyu gören Genel Başkanımız, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, iktidara önemli bir çağrıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bir ‘kara kış fonu’ kurulmasını önermiştir. Ancak Erdoğan iktidarı, bu samimi çağrıyı dahi görmezden gelerek sorunlu politikalarında ısrar edeceğini göstermiştir."

"Tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik"

"CHP olarak, iktidarda bulunmasak dahi, milletimizin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayız. Ülkemizi, kendi halkına zulmeden bu iktidarın insafına terk edemeyiz. Bu kapsamda, pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi, yine önemli bir süreç beklemektedir. Genel Başkanımızın talimatları kapsamında, bugün, tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Aldığımız kararları kamuoyuna da açıklamak isterim."

"Vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır"

"Belediyelerimiz, kara kışta, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. Bu çerçevede; Bir, ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar, kara kışta, yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılacaktır. İki, ihtiyaç sahibi ailelerin; ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlanacaktır. Üç, imkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan, ‘Askıda Fatura’ gibi dayanışma projeleri, tüm belediyelerimizde, yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır."

"Onlar vatandaşa destek olmuyorsa, biz olacağız"

"İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkânları ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Ve siyasi iktidarın sorunlu politikaları, toplumsal dayanışmanın önünde duramayacaktır. Onlar vatandaşa destek olmuyorsa, biz olacağız. Onlar yoksullukla mücadele etmiyorsa, biz edeceğiz. Onlar tefeciler için, küçük bir azınlık için çalışıyorsa, biz vatandaş için çalışacağız."

"Belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin"

"Bizim belediyelerimiz, siyasi iktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen, vatandaşlarımızın yanında durmaktadır. Bilindiği gibi bu iktidar, pandemi sürecinin başında, belediyelerimizin bağış hesaplarına dahi el koyarak, ne kadar insafsız olunabileceğini göstermiştir. İktidarı şimdiden uyarmak isteriz. Sakın ola ki belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin. İhtiyaç sahibi bir vatandaşımızın daha destek almasına mani olmayın. Bu millet, bu iktidarın vatandaşın yanında olmadığını görmüş ve artık bu yönetimden umudunu kesmiştir. O yüzden şunu söylüyoruz: Artık gölge etmeyin, başka ihsan istemez."

"Yerelde nasıl başardıysak, genelde de başaracağız"

"Son olarak şunu ifade etmek isterim: Belediyelerimiz bu hizmetleri, kendi bölgelerinde, kısıtlı imkanlarla vermek için mücadele etmektedir. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde, yereldeki hizmetleri genele taşıyacak ve kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin elini, ülkemizin her bir köşesine ulaştıracağız. Yerelde nasıl başardıysak, genelde de başaracağız.” (ANKA)