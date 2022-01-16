CHP'li Toprak: Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde tüm vergiler sıfırlanmalı

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ekonomik krizin geniş toplum kesimleri için altından kalkılamaz boyutlara ulaştığını belirterek, “TBMM’de iktidar-muhalefet iş birliğiyle Toplumsal Yaşama Destek ve Sosyal Önlemler Paketi’nin ivedi şekilde hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyorum. Başta ekmek, süt, et, un, şeker, sebze-meyve vb. temel gıdalar olmak üzere, temel ihtiyaç ve tüketim maddeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri üzerindeki KDV dahil tüm vergiler sıfırlanmalıdır. Elektrik, akaryakıt, doğal gaz ve kullanma suyundan alınan vergiler sıfırlanmalı veya yüzde 1’e indirilmelidir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yoksullaşmanın giderek derinleştiğini savundu. Toprak, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanı, ocak ayında enflasyonun pik noktaya ulaşacağını, ancak 2023 ortalarında tek haneye ineceğini söylüyor. Merkez Bankası’nın ocak ayı beklenti anketinde ise tam aksine, yılsonunda yaklaşık yüzde 30, 2023 ocağında yüzde 25, 2024 ocak ayında yüzde 15,54 ile gelecek iki yıl boyunca çift haneli enflasyon beklentisi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı, enflasyonun köpüğünü alacaklarını iddia ederken 6 ay sonra asgari ücrette enflasyona göre yeni artış yapabileceklerini belirterek, aksine enflasyon artışının süreceğini itiraf ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı, KDV oranlarının gözden geçirileceğini söylüyor. Bunlar, göz boyama amaçlı pansumanlar. Halkın mutfağına yansımıyor, vatandaşın cebini doldurmuyor. Yap-boz misali her gün ‘insansız’ yeni bir ekonomi modeli deneniyor.”

"Temel ihtiyaçlardan tüm vergiler kaldırılmalıdır"

Temel ihtiyaçlardan KDV dahil tüm vergilerin kaldırılması gerektiğini belirten Toprak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gelinen noktada artık en geniş toplumsal kesimlerin içine düşürüldüğü sosyal ve ekonomik sorunlar altından kalkılamaz boyutlara ulaştı. Maaş zamları eridi, gitti. Bu nedenle gerekirse TBMM’de iktidar-muhalefet iş birliğiyle Toplumsal Yaşama Destek ve Sosyal Önlemler Paketi’nin ivedi şekilde hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyorum. Başta ekmek, süt, et, un, şeker, sebze-meyve vb. temel gıdalar olmak üzere, temel ihtiyaç ve tüketim maddeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri üzerindeki KDV dahil tüm vergiler sıfırlanmalıdır. Elektrik, akaryakıt, doğal gaz ve kullanma suyundan alınan vergiler sıfırlanmalı veya yüzde 1’e indirilmelidir.

Uyarılarımız üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ekmeklik buğdayda ve besicilikte, et ve süt üretiminde kullanılan arpa-mısıra yaptığı zamları geri çektiği gibi, yılbaşında yürürlüğe konulan elektrik, doğal gaz, akaryakıt, iletişim, ulaşım zamları da hemen geri çekilmelidir. Aksi halde zincirleme zamlar durdurulamayacak, sadece ocak ayında aylık enflasyon yüzde 15’i aşacaktır. Elektrik ve doğal gazda meskenlerde kademeli tarifenin çözüm olmadığı açıktır. Gelen faturalar, milyonlarca çalışan, işçi, memur, emekli, küçük esnafın ve işletmelerin ödeme gücünün çok üzerindedir.

"Akaryakıtlar üzerinden KDV ve ÖTV kaldırılmalı"

Tarımsal üretimde ve gıda taşımacılığı amaçlı TIR, kamyon ve kamyonetlerde kullanılan her türlü akaryakıtın KDV-ÖTV’si yıl sonuna kadar sıfırlanmalıdır. Şehirlerarası gıda taşımacılığı güzergahındaki tüm paralı otoyol-köprü-tünel vb. geçiş ücretlerinde en az yüzde 50 ve üzerinde indirim yapılmalı, oluşacak fark yıl sonuna kadar işletmeci müteahhitlere verilen döviz garantilerinin kur artışlarından mahsup edilerek hazineye gelecek yük bertaraf edilmelidir.

Sıraladığım adımların bazıları cumhurbaşkanı kararlarıyla süratle devreye sokulabilir. Yasa değişikliği gerektiren konularda ise ortaklaşa hazırlanacak ya da iktidar tarafından bu çerçevede Meclis’e getirilecek düzenlemelerin hızla yasalaştırılmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. Halkımız çaresizlik içindedir. Acilen yaralarının sarılmasını, mutfağındaki yangının söndürülmesini, çocuklarının yatağa aç girmesinin önlenmesi için sesinin, feryatlarının duyulmasını beklemektedir.” (ANKA)