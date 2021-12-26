CHP'li Toprak'tan kur korumalı mevduat açıklaması: TL ve döviz hesabı sahiplerinin kazançları güvenceye alınırken, olası kayıpları 84 milyonun sırtına yıkılıyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Yeni adının ‘Gözlerdeki Işıltı’ olacağı anlaşılan kur ve faiz garantisi planıyla TL ve döviz hesabı sahiplerinin kazançları güvenceye alınırken olası kayıpları 84 milyonun sırtına yıkılıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve Kur Korumalı-Dövize Endeksli Mevduat Hesabı uygulamasını eleştirdi. “Yeni adının ‘Gözlerdeki Işıltı’ olacağı anlaşılan kur ve faiz garantisi planıyla TL ve döviz hesabı sahiplerinin kazançları güvenceye alınırken olası kayıpları 84 milyonun sırtına yıkılıyor” diyen Toprak, şunları kaydetti:

"En büyük servet transferinin hayata geçirilmesine zemin hazırlandı"

“19 Aralık’ta ‘Dalgalı kur rejiminde kur gittiği yere kadar gider, faizde indirime devam’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 saat sonra, 20 Aralık Kararları'yla sözlerinin aksine Kur Korumalı-Dövize Endeksli Mevduat Hesabı’nı (KKM-DEM) yürürlüğe koyduklarını duyurdu. TL ve döviz mevduatı olanlara Merkez Bankası’nın politika faizinin altında olmamak kaydıyla faiz geliri ve döviz kurundaki artışa karşı da kur farkı garantisi verilerek, hesap açanlara duble kazanç güvencesi sağlandı. Cumhurbaşkanı’nın, Merkez Bankası’nın (MB) her faiz toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarla döviz kurlarındaki yangın bilerek ve isteyerek körüklendi. Son hamlede KKM’ye geçilerek bugüne kadarki en büyük servet transferinin hayata geçirilmesine zemin hazırlandı.

"45 yıl önce gurbetçilerin tasarrufları benzer modelle buharlaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı, üç günde finansal istikrarı sağladıklarını söylüyor. 3-4 aydan bu yana neden beklendiğini, döviz kurlarındaki yangının neden körüklendiğini söylemekten kaçıyor. Kamu bankalarının iki günde 7 milyar dolar satarak kurları düşürmesinden büyük parası olanların etkilenmediğini, önceden önlem aldıklarını belirterek içeriden bilgi sızdığı iddialarına zemin hazırlıyor. Küçük tasarruf sahiplerinin çarpıldığını itiraf eden Hazine ve Maliye Bakanı, halkın uğradığı ağır kayıplarla ve yüklü zamlar altında ezilmesiyle alay ediyor. 45 yıl önce gurbetçilerin tasarrufları benzer modelle, kur garantisi verilerek buharlaştı. O dönemde milyarlarca Alman markı, İsviçre frangı, Avusturya şilini tasarruf işçi şirketlerinde yatırım adı altında batırıldı. Organizasyonu yürütmek üzere kurulan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) battı, kapatıldı. Hem milyonlarca gurbetçi-işçi mağdur edildi hem de verilen kur garantilerinin bedelini bu ülkenin insanları, yıllarca yoksullaşarak, üç haneli enflasyonla ödedi.

"Bankada hesabı olmayanlar bile hesap sahiplerinin kayıplarını karşılamakla mükellef kılınıyor"

Şimdi de iktidar, kendi icadıymış gibi Türkiye Modeli adıyla bankalardaki döviz-TL mevduatının yüzde 55-60’ına sahip dar bir kesime kur ve faiz kazancı için vergisiz-stopajsız güvence verirken muhtemel kayıplarını da Hazine ve Merkez Bankası üzerinden kamusallaştırıp 84 milyonun sırtına yıkıyor. Bankada hesabı olmayanlar bile tıpkı geçmedikleri köprüler, tüneller için bütçeyle ceplerinden alınan milyarlar gibi, ödedikleri vergilerle bu hesap sahiplerinin kayıplarını karşılamakla mükellef kılınıyor. İktidar eliyle zincirlerinden koparılan kur artışlarıyla gelen olağanüstü zamlar halkı ezerken Cumhurbaşkanı yapılan zamların geri alınması çağrısıyla, denetimlerle ceza kesileceği tehditleriyle, enflasyonun kısa sürede düşeceği vaatleriyle milleti avutarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak planı dikkatlerden kaçırmaya çalışıyor." (ANKA)