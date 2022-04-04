CHP'li Toprak, Spor Yasası teklifini değerlendirdi: Yasa teklifinin amacı, sporu siyasetin kontrolüne almaktır

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Spor Yasası teklifiyle ilgili olarak, "Bu yasa teklifinin amacı, sporu siyasetin kontrolüne alarak, kulüplerde ve yönetimlerde sorgusuz-hukuksuz tasfiyeleri hayata geçirmek, kulüplere el koymak ya da istemediklerini kapatmaktır" dedi.

AKP’nin “Spor kulüplerini kurtarma” adı altında hazırladığı kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek.

Kulüplerin dernek statüsüne son veren teklif, TFF’ye anonim şirket olmayan kulüpleri profesyonel liglere dahil etmeme hakkı tanıyor. TFF’nin bu geniş yetkisinin suistimale neden olabileceği ifade edilirken teklifle ayrıca kulüplerin borçlarından, yöneticilerinin de sorumlu tutulmasını sağlıyor.

Söz konusu teklifi değerlendiren CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "İktidar ittifakının hazırladığı 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi' ülke sporunun ve kulüplerin içinde bulunduğu sorunları çözmekten uzak, cezacı ve tehditkâr bir zihniyetin ürünüdür. Fair Play ruhunu yok eden, diktacı anlayışı spora hâkim kılmayı öngören bu yasa teklifinin amacı, sporu siyasetin kontrolüne alarak, kulüplerde ve yönetimlerde sorgusuz-hukuksuz tasfiyeleri hayata geçirmek, kulüplere el koymak ya da istemediklerini kapatmaktır" diye konuştu.

"Siyasi tehdit ve telkinlere kolaylıkla zemin hazırlamaya olanak verecek düzenlemeler"

Dört büyük kulübün 15,5 milyar TL'yi bulan borçları için alternatif çözümlerin ve önerilerin teklifte yer almadığını ifade eden Toprak, "Gençlik ve Spor Bakanı’na tanınan hukuksuz yetkiler, özerk olması gereken federasyonlar üzerinde her türlü baskının kurulmasına, siyasi tehdit ve telkinlere kolaylıkla zemin hazırlamaya olanak verecek düzenlemelerdir. Bakan gerekçe göstermeden, hukuki bir karar ya da dayanak olmadan federasyon genel kurullarını iptal etmeye, tek başına alacağı kararla genel kurulları yenilemeye, federasyon yönetimlerini ve başkanları görevden almaya, federasyon tahkim kurullarını tek başına atama ve görevden almaya yetkili olacak" yorumunu yaptı.