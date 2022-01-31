CHP'li Toprak: MOBESE kayıtlarının servis edilmesi iktidarın iş göremez hale geldiğinin işareti

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntülerinin servis edilmesine ilişkin olarak, "MOBESE kayıtlarının yargı kararı olmaksızın siyasi amaçlar için kullanılıp servis edilmesi, görevden affedilen ‘dönüşümlü bakanlar’ ve bürokratlar, iktidarın iş göremez hale geldiğinin ve yalpaladığının işaretleridir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Toprak, raporunda iç politika, dış politika, ekonomi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyaya ‘sansür-yasak-yaptırım’ genelgesi, devletin kişisel verileri koruma güvencesi altındaki MOBESE kayıtlarının yargı kararı olmaksızın siyasi amaçlar için kullanılıp servis edilmesi, görevden affedilen ‘dönüşümlü bakanlar’ ve bürokratlar, iktidarın iş göremez hale geldiğinin ve yalpaladığının işaretleridir. İstanbul’da yaşamın felç olması karşısında devletin tüm kurumlarının yönetimine sahip iktidarın devleti felç eden beceriksizliğini örtme telaşıyla MOBESE’ye sarılması, hukuksuzluğun da ötesinde acizliktir.

İktidar medyasında bazı ülkelerle atılan normalleşme adımlarının ekim ayında Roma’da gerçekleşen Biden-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde Biden tarafından talep edildiği, iktidarın bu doğrultuda Türkiye’nin çevresinde ‘Sorunsuz Çember’ oluşturma politikasına geçtiği belirtiliyor. ‘Sorunsuz Çember’ politikasının sonuç vermesi için öncelikle dış politikada zihniyet değişikliğine gidilmeli ve çemberin ilk halkasındaki adım Suriye ile atılmalıdır.

ABD’nin Doğu Avrupa’daki NATO üyesi ülkelere asker gönderme kararı ve NATO Genel Sekreteri’nin olası Rus saldırısına anında karşılık verileceğini söylemesi, Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürdü. Putin, batılı ülkelerin Rusya’nın güvenlik kaygılarını anlamadığını, Ukrayna’ya saldırı ya da işgal düşüncesinde olmadıklarını, ancak çıkarlarını koruyacaklarını dile getirdi.

"Enerji krizine kapı aralayacak"

ABD, Ukrayna-Rusya krizinin çözümünde yaşanan tıkanıklıklar üzerine Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’na yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Kuzey Akım 2 yaptırım kapsamına alınırsa Rusya hem ekonomik açıdan zarara uğrayacak hem de ABD’nin Avrupalı müttefiklerini ağır bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıya bırakacak. Rusya’nın bu tehdide karşı Avrupa’ya gaz sevkiyatını kesmesi, daha büyük bir enerji krizine kapı aralayacak.

IŞİD’in uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkması ve milisleriyle Kuzey Suriye’de YPG-SDG kontrolündeki bölgede IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevine saldırması önemli bir gelişme. Rusya'nın BM Daimî Temsilcisi, Suriye’de Şam yönetimiyle anlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı olarak bulunan yabancı silahlı güçlerin ülkeyi terk etmesi talebinde bulundu.

ABD’nin İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi doğal gaz boru hattına desteğini çekmesinin ardından AB’den bir başka hamle geldi. AB, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan arasında kurulacak denizaltı elektrik enerjisi nakil hattı projesine 657 milyon euro destek vereceği açıkladı. Türkiye, nakil hattının bir kısmının Türkiye karasularından ve kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle geçen yıl nota vermişti. Şimdi ise iktidar, muhtemelen Katar’a olduğu gibi buna da sessiz kalacak.

"Kredi borcunu ödeyemeyenler arttı"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Kasım 2021 verileri, bireylerin ve hanelerin ağır bir borç batağına sürüklendiğini, bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 1 trilyon lirayı aştığını gösterdi. Kredi borcunu ödeyemeyenler arttı. Yükselen enflasyon, artan faizler ve gelirlerdeki azalmayla birlikte yasal takibe düşenlerdeki artış daha da hızlanacaktır.

Merkez Bankası’nın açıkladığı 2022 yılının ilk enflasyon raporu, yüklü tutarda para basılarak seçim ekonomisine geçileceğini işaret ediyor. Merkez Bankası Başkanı, ihracat, yatırım, üretim, istihdam ayakları üzerine oturtulan Türkiye Ekonomi Modeli için kamu bankaları ve Merkez Bankası kaynaklarından finansman akışının başlatılacağını ilan ederken özel bankaları Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faizle aldıkları kaynakları kredi olarak kullandırmaları için örtülü şekilde tehdit etti.” (ANKA)