CHP'li Toprak: KKM'nin yabancılar için genişletilmesi Türkiye'yi kara listeye sokabilir

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat (KKM) hesapları 25 Mart itibarıyla 610 milyar liraya ulaştı. Yapılan son tebliğ değişikliğiyle, yurtdışı yerleşik yabancı kişiler ve yabancı şirketlere de KKM sistemine katılma olanağı getirildi. Rus oligarklar da Türkiye'ye yöneldi. OECD Mali Eylem Gücü'nün (FATF) gri listesine giren Türkiye'nin bu girişim sonrası kara listeye alınma tehlikesinin doğduğu bildirildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ‘'Yurtdışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilere sağlanan bu fırsatın hedefi, yüz milyarlarca dolarlık servete sahip Rus oligarklar” dedi. Toprak, tarafından hazırlanan ve CHP MYK'ya sunulan raporda şöyle denildi:

“Sayıları 1 milyon olan KKM hesap sahiplerinin kazançları garantili şekilde ödenip, kendilerinden vergi de alınmıyor. İktidar, bu adaletsizliği yabancıları da kapsayacak şekilde genişleterek, halk için harcanması gereken kaynağı yabancı ülke vatandaşlarının hesaplarına akıtıyor. Kara para, kayıt dışı ve kaynağı belirsiz servetle mücadele için yasal düzenlemeleri hayata geçirmediği için FATF tarafından ‘Gri Liste'ye alınan Türkiye'nin KKM hesaplarının kapsamını yabancı şahıs ve şirketler için genişletmesi, İran ve Kuzey Kore gibi ‘Kara Listeye' alınma ihtimalini gündeme getirecektir."