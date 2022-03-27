CHP'li Toprak: İki ayda faize ödenen para 58 milyar TL, tarıma-çiftçiye yapılan destek 3 milyar TL, yazık!

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "İki ayda faize ödenen para 58 milyar TL, tarıma-çiftçiye yapılan destek 3 milyar TL. Yazık!" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Toprak, şu açıklamayı yaptı:

“Manav ve marketlerde et reyonlarının, sebzelerin yanına yaklaşılmazken, meyve-sebze taneyle satılıyor. Ekonomiyi çökerten ve halkın alım gücünü sıfırlayan iktidar, utanmıyor. İki ayda faize ödenen para 58 milyar TL, tarıma-çiftçiye yapılan destek 3 milyar TL. Yazık!” (ANKA)