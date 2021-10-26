CHP'li Toprak: En nitelikli ve bilgili mahkum Türkiye'de

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İtalya İnsan Hakları Federasyonu'nun AİHM'e sunduğu raporu açıklayarak, dünya üzerinde en nitelikli mahkumların Türkiye'deki cezaevlerinde olduğunu belirtti.

Toprak “Türkiye 2021 Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 10 sıra birden gerileyerek 139 ülke arasında 117'nci sıraya indi. Coğrafi bölge verilerinde ise Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda yer alan 14 ülke arasında Türkiye hukukun üstünlüğü açısından sonuncu sırada” dedi.

“En dipteki 7 ülkeden birisiyiz"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Türkiye'nin ‘Temel Haklar' konusunda da vahim durumda olduğunu belirten CHP'li Toprak şu bilgiyi paylaştı: “En dipteki 7 ülkeden birisiyiz. Diğer ülkeler, İran, Mısır, Myanmar, Çin, Venezuela ve Bangladeş. Aynı zamanda üzücü ve utanç verici ortak tespit de ‘Türkiye'nin dünyada en nitelikli ve bilgili mahkum nüfusuna sahip olduğu' yönünde. Bunun anlamı, Türkiye cezaevlerinin aydın, gazeteci, yazar, bilim insanları, siyasiler, hukukçular, birkaç yabancı dil bilen üniversiteli gençler ile doldurulmuş olması. En nitelikli ve bilgili mahkumların Türkiye cezaevlerinde yer aldığı saptamasına yer veren son rapor, İtalya İnsan Hakları Federasyonu (FIDU) tarafından AİHM'ye sunuldu.”

Dünya ülkelerinin beş ayrı kategoriye ayrıldığı tasnifte de Türkiye, İran, Afganistan, Uganda gibi ülkelerin de olduğu en alttaki 5'inci grupta yer alıyor. Toprak, “Böyle bir tabloda AB tam üyeliğine aday bir Türkiye'den söz edilebilir mi? Türkiye dünyada en kötü durumda ve 6 ülkeden biri” diye konuştu.