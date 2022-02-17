CHP’'li Tezcan: Suruç Katliamı'nı kınayan okul müdürü sürgün edildi

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, 2015 yılında Söke’de okul müdürü olan Gürbüz Kamiloğlu’nun Suruç Katliamı’nı kınaması nedeniyle başka okula sürgün edildiğini söyledi.

Tezcan, “Katliamları kınayanları soruşturacağınız kadar katliamı yapanları soruşturacak vicdan kırıntısı, zerresi vicdanınızda yok mu” diye sordu.

"Suruç'ta katliam olmadı mı, gencecik evlatlarımız öldürülmedi mi?"

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Söke'de 2015 yılında Facebook sayfasında Suruç katliamını kınayan okul müdürüne soruşturma açıldığını söyledi. Tezcan, “Okul Müdürü Gürbüz Kamiloğlu'nu başka okula sürgün ettiler. Soruyorum size: Suruç'ta katliam olmadı mı, gencecik evlatlarımız öldürülmedi mi? Bu katliamı kınamak bir okul müdürüne... Ki kınadıysa o hesabın onun olup olmadığı bile belli değil; buna rağmen, kınamak suç mu? Katliamları kınayanları soruşturacağınız kadar katliamı yapanları soruşturacak vicdan kırıntısı, zerresi vicdanınızda yok mu” diye sordu.