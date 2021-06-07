CHP'li Tekin, Meclis araştırması istedi; "Beton Lobisi, İstanbulluların geleceğini ve hayatını tehlikeye atıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TOKİ'nin İstanbul hakkındaki raporuna değinerek, "Rapora göre 76 projede yasal emsallerin dışında emsal uygulanmış, bu uygulama sonucunda bir avuç adam toplam 240 milyar Türk Lirası’na varan haksız kazanç elde etmiştir." değerlendirmesini yaptı. "Beton Lobisi' İstanbulluların geleceğini ve hayatını tehlikeye atıyor" diyen Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Araştırması talep etti.

Tekin TBMM Başkanlığı'na yazdığı yazıda, "Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturan İstanbul, 130 ülkeden yüksek nüfusuyla ülkemizin en önemli şehridir. İstanbul’un doğasının, ekolojik yapısının, maddi ve manevi zenginliklerinin korunması bu bakımdan Türkiye’nin gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınması için asli bir zorunluluktur. 26 Ekim 2018 tarihinde ulusal basında yer alan 'Emsalsiz İhanet' başlıklı habere göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul hakkında bir rapor hazırlanmış olup, rapora göre 76 projede yasal emsallerin dışında emsal uygulanmış, bu uygulama sonucunda bir avuç adam toplam 240 milyar Türk Lirası’na varan haksız kazanç elde etmiştir. İstanbul’un doğası ve ekolojik varlığını tahrip eden, şehrin maddi ve manevi kaynaklarını yok ederek, yüz binlerce insanın kendi şehrinde sürgün olmasına veya evsiz, barksız kalmasına neden olan bu projeler İstanbul’un gelişmesini de engellemektedir." ifadesini kullandı.

Tekin şu düşünceleri kaydetti:

"14 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığım bir basın toplantısı ile İstanbul’un rant haritasını çıkartmış, belli bir grubun 50 milyar dolara yakın haksız kazanç elde ettiğini ortaya koymuştum. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen bu harita İstanbul’un nasıl yağmalandığını somut bir şekilde ortaya koymaktadır. O tarihten bugüne kadar bu usulsüz işlemler devam etmiştir. Medyada, yargıda, belediye meclisleri ve kamu yönetiminde uzantıları olan ve ‘Beton Lobisi’ olarak adlandırılabilecek bu örgütlü yapı, ekonomik çıkar sağlama amacıyla, birçok hukuka aykırı adım atarak yapmaya devam etmekte, İstanbulluların geleceğini ve hayatını tehlikeye atmaktadır.

Bu çerçevede, İstanbul’un tarihi, ekolojik ve doğal kaynaklarını yok eden, usulsüz iş ve işlemlerle haksız kazanç temin eden bu yapının ortaya çıkartılması ile İstanbul’un planlı, düzenli ve hukuka uygun bir şekilde, tüm İstanbulluların ve Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde gelişmesini engelleyen sorunların tespiti için Anayasa’nın 98., iç tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz ederim."