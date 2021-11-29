CHP'li Tekin: Erdoğan'ın kendi mahallesinde yangının yangını var

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüdüğü Kasımapaşa ziyaretinde, "Kendi mahallesinde yangının yangını var. Buralar kendilerinin kale tabir ettiği yerler. En çok oy aldığı yerlere bile gelemiyorlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Halkın Otobüsü' ile İstanbul'da birçok ilçe gezmeye devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mahallesi Kasımpaşa’ya da gittiğini belirten Tekin, “Kendi mahallesinde yangının yangını var. Karşıda hemen pazarın ilerisinde Halk Ekmek büfesi var. Halk Ekmek büfesinde insanlar kaldırımda oturuyor, bir hayırsever torbaya ekmek atar de evimize gideriz diye bekliyor. Buralar kendilerinin kale tabir ettiği yerler. En çok oy aldığı yerlere bile gelemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Erken seçimin hemen yapılması gerektiğini belirten Tekin, “Milletin dayanabilecek gücü kalmadı. Sorun yaratanların sorunu çözme şansı yok” dedi.