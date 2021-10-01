CHP'li Tekin'den TBMM'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan önlemlerine tepki: Tüm personel çıldırmanın eşiğine geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasama yılı açılış toplantısına katılacak olması nedeniyle TBMM’de alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek diye Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı?” diye soran Tekin, “Bugün, personele Meclis'te büyük eziyet yaşatıldı. Tüm personel çıldırmanın eşiğine gelmiş” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM’nin yasama yılı açılış toplantısına katılacak olması nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanının Meclis’e gelişinde bu kadar tedbire ne gerek var? Personel aracını park edecek yer bile bulamıyor. Koridora dahi çıkması yasaklanıyor. Burası sizin sarayınız değil ki, burası milletin temsilcilerinin yeri. Yani Milletin yeri" dedi. Tekin’in açıklaması şöyle:

“Tüm personel çıldırmanın eşiğine geldi”

"Bugün, personele Meclis' te büyük eziyet yaşatıldı; Neymiş efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecekmiş; buyursun, gelsin. Her zaman söylüyoruz, korkmasın, burada ona karşı bir sıkıntı olmaz. Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek diye Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı? Tüm personel çıldırmanın eşiğine gelmiş. Buna kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek diye Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı? Tüm personel çıldırmanın eşiğine gelmiş. Buna kimsenin hakkı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geldiği durum budur. Biz vesayet derken, tek adam derken tam da bunu söylüyoruz." (ANKA)