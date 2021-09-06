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CHP’li Tekin Bingöl, İçişleri Bakanı Soylu'ya IŞİD militanlarının nasıl zengin olduğunu sordu

Soylu ayrıca militanların mal varlıklarının kaynaklarının sorulduğu önergeye ise yanıt vermedi

06 Eylül 2021 11:05

Nisan ayında mal varlıkları dondurulan 377 kişi arasında yer alan sekiz IŞİD militanının T.C. vatandaşlığı ve zenginliklerinin kaynağı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruldu. Soylu, Resmî Gazete’deki bilgileri yalanladı.

Dondurulan mal varlığının kaynağını, CHP’li Tekin Bingöl TBMM gündemine taşıdı.

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