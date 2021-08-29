CHP'li Tekin: Acil bir düzenleme yapılmazsa milyonlarca işçi emekli olamayacak

Pandemi dönemiyle başlayan ve yaklaşık bir buçuk yıl süren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle sigorta primleri yatmadı için emeklilik ve kıdem hakkı zora giren milyonlarca kişinin bulunduğunu belirten CHP’li Gürsel Tekin, "İşçilerin pandemi döneminde çalışamamaları kendi talepleri değildir. Pandemi toplumsal bir afettir ve bunun yarattığı sorunlar sosyal devlet ilkesi esas alınarak çözülmelidir.” dedi.

Mevcut sistemde bu durumda olan kişiler için borçlanma hakkının olmadığını söyleyen Tekin, ''Düzenli işlerde çalışmış olanların prim gününü doldurma sorunu bulunmuyor. Ancak, çalışma yaşamı kesintilere uğramış, düzenli bir işte çalışmamış kişiler prim günlerini doldurmakta zorlanıyorlar. Bu durumdaki işçilerin emekliliği şimdiden gecikti. Ortada inanılmaz bir adaletsizlik söz konusu. Sigorta primleri yatmadı için emeklilik ve kıdem hakkı zora giren milyonlarca işçi var. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak küçük bir değişiklikle bu sorun çözülebilir.” ifadesini kullandı.

Tekin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Aradan 1.5 yıl geçmesine karşın ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacağı ya da borçlanma hakkının tanınıp tanınmayacağı konusunda iktidar nedense tek bir açıklama dahi yapmıyor. Bu uygulamalar sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor. Devlet tarafından bu kayıpların mutlaka karşılanması gerekiyor” diye konuştu.

Eğer acilen bir düzenleme olmazsa birçok işçinin emekli olma şansı ortadan kalkacağını ifade eden Tekin, İŞKUR tarafından 15 ay boyunca yapılan pandemi ödenekleri sırasında işçiler için genel sağlık sigortası dışında sosyal güvenlik primi yatırılmadı. Bu durum başta yaşlılık sigortası olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları açısından işçiler için ciddi kayıplara neden oldu. Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik zarar ortada. Devlet devletliğini yapacaksa, salgından en çok etkilenenler yani işçiler için yapmalıdır. Çünkü sosyal devlet bunu gerektiriyor. Sosyal devlet vatandaşına zor zamanında yardım etme mantığına göre hareket etmelidir. Bu çerçevede işçilerin ödenmeyen primleri için çalışma mevzuatında pandemi benzeri konulara yönelik özel düzenlemeler gerekliliği ortaya çıktı.”