CHP'li Taşcıer: Ziraat Bankası'ndan Demirören Medya Grubu'na verilen 750 milyon dolarlık kredinin akıbeti açıklanmalı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ziraat Bankası’ndan Demirören Medya Grubu’na verilen ve geri ödenmediği iddia edilen 750 milyon dolarlık krediye ilişkin, “AKP iktidarının batırdığı ekonomi nedeniyle borçlarını ödeyemeyen yüzlerce insanımız intihar ediyor. Saray’da organize edilen medyayı ele geçirme operasyonu çerçevesinde yandaşlara verilen kredilerin peşine düşmüyor. Bu banka iktidarın değil, 84 milyonun bankasıdır. Kredinin akıbetinin bir an önce açıklanması gerekiyor” dedi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı son videoda gündeme getirdiği Doğan Medya Grubu’na Ziraat Bankası’ndan verilen kredilerin geri ödenmediği iddialarını değerlendirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşanTaşcıer, “Seçim döneminde AKP için oy toplayan, il il mitingler düzenleyen mafya liderinin, iktidar partisinde başlayan iç çatışma sebebiyle açıkladığı bilgiler Türkiye’nin nasıl karanlık bir düzene hapsolduğunu gösteriyor. Bu kişinin son ifadelerine göre, Doğan Medya Grubu’nun satın alınması sürecinde Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi alan Demirörenlerin bankaya hiçbir ödeme yapmadığı iddia ediliyor” diye konuştu.

"Kredinin akıbeti açıklanmalı"

Kredinin akıbetinin açıklanması çağrısı yapan Taşcıer, “Ziraat Bankası’nın bu krediyi nasıl ve kimlerin talebiyle verdiği zaten herkesin malumu, ancak geri dahi ödenmediği iddiası ticari sır bahanesinin ardına sığınılarak geçiştirilemez. Bu banka iktidarın değil, 84 milyonun bankasıdır. Kredinin akıbetinin bir an önce açıklanması gerekiyor. Türkiye’de derin bir ekonomik ve psikolojik buhranın içinden geçiyoruz. Her ay yüzün üzerinde insanımız intihar ederek yaşamına son veriyor. Bunların çoğu da ekonomik sebeplerle gerçekleşiyor. Bu yıla girerken bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen vatandaşlarımızın sayısı yaklaşık 3 buçuk milyondu. Bu sayı son altı ayda daha da arttı. Durum böyleyken, iktidar yandaşı patronlara, banka kredileri konusunda iltimas geçildiği iddiaları, hiç öyle ticari sır bahanesine sarılmadan, acilen cevaplanması gereken bir konudur” dedi.

"Vatandaş borçtan intihar ediyor"

"İddialar doğruysa ortada büyük bir skandal var" diyen Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saray yandaşlarının 750 milyon dolar kredisini ödememesi görmezden geliniyor, ama bunun yanında birkaç bin liralık borcu nedeniyle vatandaşların hayatı dar ediliyorsa korkunç bir adaletsizliğin ispatıdır. İnsanlar banka borçları nedeniyle intihar ederek canına kıyıyor. Antalya Manavgat’ta bir yurttaş bir bankaya 26 bin, bir bankaya da 450 lira borcunu ödeyemediği için intihar etti. Mersin’de yine banka borçları nedeniyle intihar eden bir vatandaşın ailesi, taziyeleri kabul ederken dahi bankadan sürekli aranıp borcun istendiğini, eve sürekli icra memurlarının geldiğini söylemişti. Geçtiğimiz yıl Nevşehir’de bir çiftçi borçlarını yapılandırmayan Ziraat Bankası içinde kendini yaktı. Daha böyle yüzlerce örnek var.”

"İlk seçimde bu düzen kesinlikle değişecek"

Ziraat Bankası uygulamalarındaki adaletsizliğe dikkat çeken Taşcıer, “AKP iktidarının batırdığı ekonomi nedeniyle borçlarını ödeyemeyen yüzlerce insanımız intihar ediyor. Vatandaşın birkaç bin liralık borcunu dahi yapılandırmayan bankalar, Saray’da organize edilen medyayı ele geçirme operasyonu çerçevesinde yandaşlara verilen kredilerin peşine düşmüyor. Adaletsizlik öyle bir noktaya geldi ki, vatandaşın sabır taşı çatladı. İlk seçimde bu düzen kesinlikle değişecek” dedi

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