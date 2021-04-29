CHP'li Taşçıer: TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini bizzat başkanın ağzından duymuş olduk

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak, “Elde edilen bilgilerde eksikler veya ricalar veya protokoller sonucunda doğru verilere ulaşılamadığını" söylediğini aktardı. Taşcıer, "Bu çok ama çok büyük bir skandal ve itiraftır. Tam da düşündüğümüz gibi, TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini bizzat Başkanın ağzından duymuş olduk” dedi.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Dinçer komisyona sunum yaparken konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:

“Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ediyoruz. Birisi, kendimiz, doğrudan direkt elde ederiz; diğeri ise idari olarak kamu kuruluşlarında veya STK’lerden elde ettiğimiz veriler vardır. Şimdi bu verilerin elde edilmesinde maalesef ki, kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili bir sıkıntım yok amma velakin diğerleri ile elde edilen bilgilerde eksiklikler veya ricalar veya protokoller sonucunda bazı şeyleri… Yani tam şunu demek istiyorum: İstenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor.”

"Ağzından kaçan şeyin büyüklüğünü duyunca da hemen konuşmasını kesti"

Dinçer’in sözlerini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"TÜİK Başkanı iki itirafta bulundu, ki biri büyük bir skandaldır. Kuruma yeni atanan Başkan koltuğa oturmadan önce, dışardan baktığında kurumun yayınladığı verilerle ilgili kendisinin de şüpheleri olduğunu söyledi. Şaşırmadığımız üzere koltuğa oturunca fikri hemen değişmiş. Verilere müdahale edilmediğini görünce mutlu olmuş. Aynı Başkan konuşmasının devamında bir diğer skandal ifadeyi kullandı. Elde edilen verilerde ricaların etkisi olduğunu söyledi. Ağzından kaçan şeyin büyüklüğünü duyunca da hemen konuşmasını kesti ve sorularımıza cevap vermedi. Bu çok ama çok büyük bir skandal ve itiraftır. TÜİK'in açıkladığı istatistiklere rica adı altında müdahalelerin olduğunu açıklamış oldu. Tam da düşündüğümüz gibi, TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini bizzat başkanın ağzından duymuş olduk. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun, bu konudaki soru işaretleri artık kalkmıştır. Bakalım koltuğa yeni oturan Başkan'a İletişim Başkanlığı nasıl bir açıklama yapmasını ve cümlesini çevirmesini söyleyecek bekliyoruz. Ama gerçekler ağızdan çıkmıştır. Bu ifade malumun ilanı, suçun ikrarıdır..."