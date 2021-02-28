CHP’li Taşçıer, Sağlık Bakanı Koca'ya "yerli test kiti" sözünü hatırlattı: İki yıl geçti, ses çıkmadı

CHP’li Gamze Taşçıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2019 yılında yaptığı açıklamada, SMA test kitinin bir yıl içinde yerli olarak üretileceği sözlerini anımsatarak CHP’li Gamze Taşçıer, “Üzerinden iki yıl geçti, ses çıkmadı” dedi.

Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin evlenecek çiftlere SMA tarama testinden ücretsiz yararlanma imkanı sunan girişiminin ardından Sağlık Bakanı’nın da bu konuda adım atacaklarını söylemesine ilişkin açıklama yaptı.

SMA tarama testlerinin ücretsiz yapılması için TBMM’de yoğun çaba sarf ettiğini belirten Taşçıer, “Defalarca çağrı yapmama rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir adım atılmadı. Fahrettin Koca 29 Mart 2019'da, ‘Bir yıllık süreci geçmeden kiti yerlileştirme noktasında ciddi bir gayret içindeyiz’ demişti. Üzerinden iki yıl geçti bir ses çıkmadı” dedi.

Müjde açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yaptıracağını anımsatan Taşçıer, “Bunun üzerine Bakan Bey de sözünü hatırlamış olacak ki müjde açıklaması yaptı. Belediyemiz bu adımı atmasa acaba akıllarına gelecek miydi, hiç sanmıyorum” diye konuştu.