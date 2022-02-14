CHP'li Taşcıer: Mamak Kaymakamlığı muhtarlara Erdoğan'ın fotoğrafını asın talimatı verdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara'daki Mamak Kaymakamlığı’nın, muhtarlıklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının asılması için muhtarlara kısa mesaj gönderdiğini öne sürdü. Söz konusu kısa mesajın görselini paylaşan Taşcıer, "Parti devleti nedir’ diye soran olursa tam olarak budur” dedi.

Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabında, Mamak Kaymakamlığı tarafından ilçedeki muhtarların cep telefonlarına gönderildiğini belirterek bir kısa mesajın (SMS) görselini paylaştı. Söz konusu SMS şöyle:

"Mesaj atarsanız sizlere resim temin edebiliriz"

"Sayın muhtarlarım! Kaymakam Bey’in talimatıdır: Muhtarlık hizmet binalarında sayın Cumhurbaşkanımızın resmi olmayan muhtarlarımızın resim takması bildirilmiştir. Resmi temin edemeyen muhtarlarımız, bana özelden mesaj atarsanız sizlere resim temin edebiliriz."

"Kaymakam, ilçenin sorunlarıyla değil muhtarlıklardaki Erdoğan fotoğraflarıyla uğraşıyor"

Gamze Taşcıer, paylaşımında muhtarlara gönderilen mesajı eleştirerek, "Mamak Kaymakamı, ilçenin sorunlarıyla değil muhtarlıklardaki Erdoğan fotoğraflarıyla uğraşıyor. Muhtarlar aranıyor, aşağıdaki mesaj atılıyor. Muhtarlara ‘bir parti genel başkanının fotoğrafını as’ diye baskı yapılıyor. 'Parti devleti nedir' diye soran olursa tam olarak budur" dedi.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın da konuyla ilgili olarak şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Muhtarlara sürekli baskı uygulanıyor"

"Mamak’ın saymakla bitmeyecek bin bir sorunu var. Ancak Kaymakam ve Belediye Başkanı, bu sorunları çözmeye çabalamak yerine, hangi muhtar AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asmış, hangisi asmamış, bunun peşinde koşmakla meşguller. Böyle bir zorunluluk olmamasına karşın muhtarlara sürekli baskı uygulanıyor. Hatta Belediye Başkanı, bu işin özel takibini yapıyor. Son olarak da Kaymakam’ın sekreteri aracılığıyla muhtarlara gönderilen mesaj ortaya çıktı. Usulünce ‘Erdoğan’ın resmini asın’ diye zorlanıyor muhtarlar. Ben hem Kaymakam’ı hem de Belediye Başkanı’nı kendi işleriyle uğraşmaya ve Mamaklı'nın gerçek sorunlarını çözmeye davet ediyorum. Genel başkanlarının gözüne başka şekilde girmeye çalışsınlar."