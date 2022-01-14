CHP'li Taşcıer, 'koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınların araştırılması' teklifi verdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, koruma ve uzaklaştırma kararları aldırmasına rağmen şiddete maruz kalan ve öldürülen kadın sayısının belirlenmesi için Meclis’te araştırıma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; erkeklerin öldürdüğü 280 kadının en az 33’ünün koruma veya uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Taşcıer, koruma ve uzaklaştırma kararları aldırmasına rağmen şiddete maruz kalan ve öldürülen kadın sayısının belirlenmesi için Meclis’te araştırıma komisyonu kurulmasını istedi. Araştırma Komisyonu önergesinin gerekçesinde, Taşcıer; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ile kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin günden gün arttığı vurgusu yaptı.

Gerekçede, Dilara Yıldız’ın altı kez savcılığa şikâyet ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından bir lokantada öldürüldüğü anımsatıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; 2021 yılında, erkeklerin öldürdüğü 280 kadının en az 33’ünün fail hakkında uzaklaştırma veya koruma kararı çıkardığı ya da polise veya savcılığa şikâyette bulunduğu belirtildi. (ANKA)