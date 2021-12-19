CHP’li Taşcıer: İlaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam gelecek

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Şubat 2022’de ilaç fiyatlarını belirleyen sabit kurun güncelleneceğine dikkat çekerek “2021 için sabit kur 4.57 olarak belirlendiğinde güncel kur o gün için 9 lira seviyesindeydi. Bu yıl da farkın iki kat korunacağı öngörülürse, ilaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam gelecek” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Taşcıer, “Türkiye’de her yıl şubat ortasında ilaç fiyat kararnamesi yayımlanıyor ve o sene içerisinde ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit Avro kuru belirleniyor. İthal ilaçlar için sabit kur 2018’de 2.69 TL, 2019’da 3.40 TL, 2020’de 3.81 TL ve 2021’de de 4.57 TL olarak belirlenmişti. Bugün ise Avro kuru 19,20’yi aşmış durumda. Böyle bir ortamda ilaç fiyatlarında olağanüstü zamlar görmemiz artık beklenti değil, bir kesinlik haline geldi” ifadelerini kullandı. Bu yıl için sabitlenen kur ile güncel kur arasındaki farkın dört katı aştığına dikkat çeken Taşcıer, “2021 için sabit kur 4.57 olarak belirlendiğinde güncel kur o gün için 9 lira seviyesindeydi. Yani arada yaklaşık iki katlık bir fark vardı. Bu yıl da bu farkın hemen hemen iki kat olarak korunacağı öngörülürse, ilaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam geliyor demektir. Türk Lirası, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının akıl ve bilim dışı ısrarıyla daha da değer kaybetmeye devam ederse bu oran yüzde 160-170’lere bile varabilir” yorumunu yaptı.