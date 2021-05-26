CHP'li Taşçıer'den Erdoğan'a Akşener sözleriyle ilgili tepki: Yaşanan saldırının arkasında kimin olduğunun da çok açık bir itirafıdır

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerine tepki göstererek, “Cumhurbaşkanının bu olayı sahiplenmesi, aslında yaşanan saldırının arkasında kimin olduğunun da çok açık bir itirafıdır. Hiçbir kadının can güvenliğinin olmadığının da resmi bir ispatıdır” dedi.

Taşcıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözlerine TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in hedef alınmasına tepki gösteren CHP’li Taşcıer, şunları söyledi:

“AK Parti Genel Başkanı’nın siyaseti adeta magma seviyesine kadar indirdiği bir konuşmayı kınayarak başlamak istiyorum. Bu ülkede bir kadın genel başkana ‘daha iyi günler, daha neler göreceksiniz’ diyerek yaşanan bu olayı sahiplenmesi, aslında yaşanan saldırının arkasında kimin olduğunun da çok açık bir itirafıdır. Bu söylemden sonra artık bir cumhurbaşkanının bu ifadeyi kullandığı bir ülkede hiçbir kadının can güvenliğinin olmadığının da resmi bir ispatıdır.”

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize'de sözlü saldırıya uğramasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez"

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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