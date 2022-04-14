CHP'li Taşcıer, Bakan Kurum'un Ankapark açıklamasına tepki gösterdi: Orayı atıl hale getirenin kim olduğunu bilmiyor olamaz

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ı atıl halde bıraktı” açıklamalarına tepki göstererek "Orayı atıl hale getirenin kim olduğunu bilmiyor olamaz. Bir televizyon kanalına çıkıp milyonların gözü önünde halka alenen, bilerek ve isteyerek yalan söylüyor." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisine toplam 801 milyon dolar harcanarak inşa edilen Ankapark’la ilgili “Eleştirebilirsiniz ama burada bir kamu kaynağı kullanılmış. Bunu atıl hale getirmek, kullanmamak kime ne fayda sağlayacak” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sorumlu tutması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in tepkisini çekti.

Taşcıer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ı atıl halde bıraktı” açıklamalarına cevap vererek Bakan Kurum'un yalan söylediğini açıkladı.

"Daha ilk günden modern hurdalık halini alan bir yapı"

Taşçıer, “Orayı atıl hale getirenin kim olduğunu bilmiyor olamaz. Bir televizyon kanalına çıkıp milyonların gözü önünde halka alenen, bilerek ve isteyerek yalan söylüyor. Ankapark, görevden neden olduğu herkesin malumu olarak istifa ettirilen AKP’li Melih Gökçek’in bu kentin 801 milyon dolarını harcayarak inşa ettirdiği ve daha ilk günden modern hurdalık halini alan bir yapı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıldır Ankapark’ı devralmak için hukuk mücadelesi verdiğini kaydeden Taşcıer, “Ancak ne hikmetse birtakım eller bu devrin gerçekleşmemesi için yıllardır çaba sarf ediyor. Bu süreçte belediye yetkililerinin parkta inceleme yapmasına bile engel olundu. Öyle ki Ankaralı, yıllardır kaderine terk edilen parktaki dönme dolabın çalıştığını ancak fırtına çıktığında başıboş dönmesiyle görüyor” dedi.