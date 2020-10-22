CHP'li Tarhan: BOTAŞ'ın doğal gaz alımları kamu denetimi dışına çıkarılıyor

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Sanayi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmeleri tamamlandı. Maden şirketlerinin Bakan onayıyla 12 aya kadar ruhsatsız çalıştırılmasına izin veren düzenleme madde metninden çıkarıldı. Teklif hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, “İktidar partisi milletvekilleri muhalefetten gelen eleştiriler ve kamuoyu baskısı nedeniyle geri adım attı: Türkiye’ye silah ambargosu koyan Kanadalı şirketi korumak için getirilen madde geri çekildi. Bu başarı çok önemli. Ama madenleri Varlık Fonuna devretme yönünde zemin teşkil edecek maddeler hala yerinde duruyor” dedi.

Kanunun amacının Varlık Fonu bünyesinde kurulan ve şu ana kadar 20 civarında enerji ruhsatını devralan Maden Holdinge yeni ruhsat ve maden arama alanlarını açmak olduğunu belirten Tarhan şunları söyledi:

"Yurt dışında faaliyet gösteren devlete ait enerji şirketleri Türkiye’ye getirilecek. Şirket devirlerinde KDV yok. Bu şirketleri pek çok Kanundan ve TBMM denetiminden kaçırılıyor iktidar. Devlet neden yurt dışında faaliyet gösteren şirketi Türkiye’ye getirir? Neden onu vergiden muaf tutar ve denetimden kaçırır? Anlamak mümkün değil.”

BOTAŞ denetim dışına çıkarılıyor

İktidarın geri adım atmadığı noktalardan birinin de doğal gaz ithalatı olduğunu belirten Tarhan, "Avrupa 1000 metreküp doğalgaza 120 dolar öderken Türkiye 280 dolar ödüyor Pahalı doğal gaz ithal eden AKP iktidarı yanlış enerji politikası yüzünden vatandaşı mağdur etmekte. Bu mağduriyet yeterli gelmemiş olacak ki, Kanun Teklifiyle tüm doğalgaz alımları ve BOTAŞ’ın tüm ihaleleri de kamu denetiminin dışına çıkarılıyor" dedi. Tahsin Tarhan, BOTAŞ ve devlete ait diğer tüm enerji şirketlerinin Maden Holding bünyesine katılarak Varlık Fonuna devredileceğini savunarak, "Getirilen tüm değişiklikler bu tasarının ön hazırlığı” diye konuştu.