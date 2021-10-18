CHP'li Tanrıkulu'ndan sefalet endeksi açıklaması: Birçok Afrika ülkesinin gerisindeyiz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’nin sefalet endeksinde Avrupa sonuncusu olduğunu belirterek, “ Avrupa'da sefalet endeksinde Avrupa'da sonuncuyuz. Dünyada 156 ülke arasında 21. sıradayız. Birçok Afrika ülkesinin gerisindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı işte gitti, 3 ülkeyi dolaşacak. Onlar da bizim ilerimizde neredeyse yani. Böyle bir tablo var” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki ekonomik tabloyu değerlendirdi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Sefalet endeksi; bakın, Avrupa'da sonuncuyuz ya! İnsanlarımız sefil, sefalet içinde yaşıyorlar. Bakın birçok Avrupa ülkesi var, Türkiye'nin çok gerisindeydi. Romanya gibi, Polonya gibi, geçmişte. Yanı başımızda Bulgaristan gibi. Hepsi bizi geçtiler. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında bakın en dipte ve dünyada 156 ülke arasında 21. sırada. Milyonlarca insanımız açlık sınırının altında yaşıyor. Yine milyonlarca insanımız yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı 3 milyon, asgari ücret 2 bin 800 lira. Yoksulluk sınırı Türk-İş'in raporlarına göre 9 bin lira civarında, 4 kişilik ailenin. Ne kadar alıyorlar? En fazla 3 bin-3 bin 500 lira kazanıyorlar. Dolayısıyla milyonlarca insan Türkiye'de yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşıyor aynı şekilde. Dünyadaki sıralamayı bir kez daha söylüyorum; bakın, Avrupa'da sefalet endeksinde Avrupa'da sonuncuyuz. Dünyada 156 ülke arasında 21. sıradayız. Birçok Afrika ülkesinin gerisindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı işte gitti, 3 ülkeyi dolaşacak. Onlar da bizim ilerimizde neredeyse yani. Böyle bir tablo var.

"Türk Lirası 2 kat değer kaybetti"

Başkanlık döneminde Türk lirası, neredeyse 2 kattan daha fazla değer kaybetti dolar karşısında. Böyle bir dönem yaşanmamış, bakın yaşanmamış. Merkez Bankası’na müdahale, oraya müdahale, bağımsız hiçbir kurum kalmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmakla görevli olan Sayıştay, her gün görevleri budanıyor, siyasi atamalar yapılıyor oralara ve böyle berbat bir tablo ile karşı karşıyayız, maalesef.”