CHP’li Tanrıkulu'ndan Meclis’e "faili meçhul cinayetlerin araştırılsın" teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, faili meçhul cinayetlerin her yönüyle araştırılması ve arkasındaki sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Tanrıkulu, 2002-2015 yılları arasında 227 faili meçhul cinayet işlendiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, faili meçhul cinayetlerin her yönüyle araştırılması ve arkasındaki sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığı'na sunduğunu araştırma teklifinde, 1990’lı yıllarda yoğun ve sistematik olarak süren faili meçhul cinayetlerin 2000’li yıllarda işlenmeye devam ettiğini ve 2002-2015 yılları arasında 227 faili meçhul cinayet işlendiğini söyleyen Tanrıkulu, teklifinde şu ifadelere yer verdi:

“Devlet, cinayetlerden sorumludur”

“Devlet, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleşen her türlü cinayetten, ölümden, yaşam hakkı ihlalinden doğrudan sorumludur. Kişilerin can güvenliğini sağlamak, faili belli veya meçhul cinayetleri önlemek Devletin öncelikli görevlerinden biridir. Ancak ne yazık ki göz göre göre gerçekleşen cinayetlerin önü alınmamaktadır.

Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban gitmiştir. AKP Hükümetleri döneminde faili meçhul cinayetler aydınlatılmamıştır. AKP Hükümeti ‘ucu nereye dokunursa dokunsun’ diyerek faili meçhul cinayetlerin aydınlatılacağı konusunda açıklama yapmış, ancak, faili meçhul cinayetlerin failleri Ankara’nın dehlizlerinde kaybolmuştur.”

“AKP döneminde işlenenlerin hiçbiri aydınlatılmadı”

Tanrıkulu teklifini şu sözlerle bitirdi:

“1990’lı yılların faili meçhul cinayetleriyle ilgili açılan davaların tümü nakledilmiş ve sorumluların çoğunluğu beraat ettirilmiştir. AKP döneminde işlenen faili meçhul cinayetlerin hiçbiri aydınlatılmamış, sorumlular hesap vermemiştir.”