CHP'li Tanrıkulu'ndan "kadın iş gücü" önergesi: Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikalar uygulansın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pandeminin erkeklere göre kadınları iş gücü konusunda daha olumsuz etkilediğini belirterek, "kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması ve toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla" Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP'li Tanrıkulu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), tarafından hazırlanan raporu değinerek, "‘Covid-19 döneminde kadın iş gücünün görünümü’ başlıklı raporda, pandeminin kadın iş gücünü erkeklere göre çok daha olumsuz etkilediği ifade edilirken, raporda yer verilen bilgilere göre, işsizlik oranının Kasım 2020 döneminde erkeklerde yüzde 24, kadınlarda ise bu oranın yüzde 37,7 olarak gerçekleştiği belirtilmiştir" dedi.

Tanrıkulu, salgın sürecinin kadınların ücretli mesailerini artırdığı gibi, ücretsiz mesailerinde de çok büyük bir artışa neden olduğunu belirterek, "TÜİK araştırmasının çalışan kadınların günde ortalama 3 saat 45 dakikasını ev işlerine ayırdığını gösterirken, okulların, kreşlerin ve bakım evlerinin kapatılması, hijyen standartlarının artması, aile fertlerinin evde olduğu zamanın artışı, ev dışında alınan hizmet alımının azalması ile birlikte artan bakım yükünün, düşen hane geliri nedeniyle satın alınamayan mal ve hizmetleri telafi yükünün de büyük oranda kadınlara düşmesi ile kadınların ev içinde sürdürdükleri “ikinci mesai” olan ev içi görünmez emeğinin mesai saatlerinin daha da artmasına neden olduğuna dikkat çekilmektedir" ifadesini kullandı.

Tanrıkulu, şöyle devam etti:

Türkiye’de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların planlanarak ivedi hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması ve toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."